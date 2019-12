Jordi Pujol surt en defensa de la immersió lingüística i s'oposa a qualsevol modificació

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha demanat als partits sobiranistes ia totes les entitats polítiques, socials, sindicals i culturals de Catalunya que defensin la immersió lingüística i s'oposen als que vulguin modificar l'actual legislació catalana sobre la llengua a l'escola.





En un escrit al web de l'Associació Serviol, s'ha referit implícitament a la proposta de PSC de "flexibilitzar" la immersió lingüística, especialment a les escoles, que recull en la ponència política del partit que debatrà al congrés que celebrarà entre el 13 i 15 de desembre.





Per Pujol, propostes d'aquestes característiques portarien "a una pèrdua de pes en l'ensenyament i l'ús del català", i veu la llengua en general, i en particular el català a l'escola, com una qüestió central en la reivindicació de la personalitat col·lectiva de Catalunya, políticament, socialment i en el sentit més profund d'identitat.





"És un tema nuclear. Irrenunciable", ha subratllat l'expresident de la Generalitat, que ha explicat que en una conversa amb el llavors president de Govern Adolfo Suárez i el ministre d'Obres Públiques i Urbanisme Joaquín Garrigues li van dir que el distintiu de l'Estatut basc seria el concert econòmic i el distintiu de l'Estatut català la llengua.





"Aquest plantejament es va reproduir cada vegada que es va parlar de finançament durant l'elaboració de l'Estatut, i també més tard. Amb una reiterada negativa a donar més marge al finançament català. I amb un reconeixement al fet lingüístic i cultural de Catalunya", destaca .





Segons Pujol, s'entén que el concert econòmic és un element "central i irreversible" per al País Basc, i constata que quan algun partit ha intentat retallar o suprimir-ha sortit escaldat, apunta.





"Doncs això mateix és la llengua per a Catalunya. I també hi ha més d'un partit espanyol que furga en aquest sentit", ha lamentat l'expresident català, després d'insistir que tocar la immersió és tocar una part molt essencial de la personalitat de Catalunya.