Denuncien un pic de morts per sobredosi a les presons espanyoles durant el pont de la Constitució

L'associació de treballadors penitenciaris Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciat que durant l'últim cap de setmana s'han registrat set presos morts per sobredosi a les presons espanyoles.





En concret, els centres penitenciaris on han mort aquests reclusos són Aranjuez, El Duseño, Ocaña, Topes, Sevilla I i Sevilla II.





TAMPM ha vinculat aquestes morts amb la manca crònica de plantilla i el repartiment de dosi de medicació als reclusos, que en comptes d'efectuar-diàriament, es va realitzar en aquesta ocasió per diversos dies ja que aquest cap de setmana coincidia amb el pont del Dia de la Constitució i la Immaculada.









"Com venim denunciant insistentment (amb poc èxit) l'alarmant manca de personal penitenciari, sobretot en les àrees sanitària i de vigilància, està provocant un deteriorament alarmant d'un servei públic essencial com el penitenciari, amb conseqüències cada vegada més costoses tant per a les persones internes als centres penitenciaris com per als professionals que hi treballem", denuncia l'associació en un comunicat.





"Una de les conseqüències directes d'aquesta manca de personal és la pràctica, estesa per tot Espanya, de subministrar la medicació que necessiten els interns (psicotròpics, depressors, estimulants, etc.) de forma acumulada les vigílies de festiu o ponts, com és el cas. És a dir, una medicació que hauria de repartir diàriament es dóna tota junta per a dos, tres o quatre dies", remarca l'organització.





L'associació reclama --a l'igual que els seus col·legues de Catalunya-- un augment de personal, la millora de la formació dels empleats i més recursos materials i legislatius per poder afrontar la seva feina.