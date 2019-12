Els funcionaris de presons, "decebuts" davant la falta d'avenços després de reunir-se amb Justícia

Decepció. Aquesta és la sensació que ha deixat en els funcionaris de presons la reunió mantinguda dijous passat amb els responsables de la Conselleria de Justícia. Malgrat que esperaven que la trobada servís per afrontar en profunditat les seves reclamacions, els treballadors han sortit de la cita amb les mans buides.





Sobre la taula es trobaven dues peticions urgents: pactar un nou conveni laboral i subscriure un calendari clar per incrementar la plantilla de les presons catalanes. Però cap d'aquestes demandes ha estat atesa pel Govern, que en tot moment ha brandat l'"impasse" pressupostari com a impediment per afrontar desemborsaments econòmics en el col·lectiu.





La reunió, que ha presidit la secretària general de Justícia, Patricia Gomà --la titular del departament, Ester Capella, no ha assistit a la trobada--, no ha servit per avançar en l'agenda dels funcionaris, que veuen amb malestar com altres cossos (Mossos i Bombers) han aconseguit la convocatòria d'oposicions durant els propers anys, entre d'altres millores laborals.









Xavier Martínez, representant d'UGT (sindicat majoritari a les presons catalanes), es mostra rotund: "només ens han ofert engrunes". Segons explica aquest portaveu sindical, més del 60% de la plantilla dels centres penitenciaris a Catalunya té més de 50 anys i està pròxima a jubilar --cal recordar que la mitjana d'edat dels reclusos ronda els 30 anys. Malgrat això, la Generalitat porta més de deu anys sense convocar places, i les que s'han promès en reiterades ocasions són inferiors a les que es necessitarien per consolidar la plantilla.





Una falta crònica de personal que està darrere de l'increment imparable d'agressions a funcionaris a Catalunya. El portaveu de CSIF a Catalunya, Alberto Gómez, vincula aquesta infradotació amb la "sensació de certa inseguretat" que els funcionaris viuen a les presons catalanes.





Com a exemple, Gómez cita el cas de Brians 2, un centre que quan es va inaugurar el 2007 comptava amb 900 treballadors i que actualment només té 730, dels quals caldria descomptar 63 baixes que no han estat cobertes.





"Anàvem amb la idea de parlar de la dotació de personal, però vam sortir sense calendari i sense avenços", relata Gómez. "Ha estat una reunió decebedora", resumeix el portaveu de CSIF. En l'únic en què la Conselleria s'ha mostrat oberta ha estat en tractar aspectes que no requereixin dotació econòmica (com els concursos de trasllat o el règim de segona activitat).





Per tot això, Martínez no descarta que en un futur es puguin dur a terme "actes reivindicatius" per exhibir la situació insostenible del sector. De fet, al juny d'aquest mateix any els funcionaris de presons ja es van manifestar contra el dèficit de personal.