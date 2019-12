Experts auguren un daltabaix del Banc Sabadell en borsa

Els analistes de Bank of America (BofA) creuen que les accions de Banc Sabadell poden caure un 50% en borsa, fins als 0,5 euros, respecte als 1,02 euros que cotitzava el banc aquest dimarts a la mitja sessió.













L'entitat ha reiterat la seva recomanació d'"infraponderar" les accions del banc català davant del "risc a la baixa dels guanys del 32% enfront del consens per al 2020, rendiments inferiors i una posició de capital ajustada", segons consta en un informe emès dilluns.





Així mateix, els experts han posat èmfasi en la penalització dels "problemes" de TSB per al banc presidit per Josep Oliu. Bank of America ha assenyalat que els rendiments de TSB estan "molt per sota del seu cost de capital".





Els analistes han destacat els baixos tipus d'interès i la competència de mercat a la baixa rendibilitat de TSB, "fins i tot si compleix amb els seus ambiciosos objectius d'ingressos, un objectiu de ROE subjacent (retorn sobre recursos propis) de el 7% per 2022".





"Creiem que minimitzar el risc d'interrupció i execució, després dels errors tecnològics de l'any passat, juntament amb les restriccions de capital pot haver reduït el marge de TSB per retallar costos, empenyent a confiar en un ambiciós pla d'ingressos per augmentar els retorns", conclou l'informe.