El Constitucional tracta després de Nadal la prohibició de Junqueras d'anar a Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dimarts ajornar fins a un Ple de l'any que, un cop passi el Nadal, l'anàlisi de la nova ponència de el magistrat Juan Antonio Xiol sobre el recurs presentat per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras enfront de la resolució que li va impedir sortir de la presó per a acudir a la sessió constitutiva de Parlament al gener de 2018.









La proposta sobre aquest assumpte estava inclosa en l'ordre del dia del conclau que se celebra des d'avui fins dijous que ve i que reprendrà les seves sessions també tres dies de la setmana que ve, a manera de "Ple escombra" per tancar l'any, si bé finalment els magistrats s'han mostrat d'acord amb posposar l'anàlisi fins després de les festes nadalenques.





La primera proposta de sentència, procliu a concedir l'empara a Junqueras, no va tenir el suport majoritari d'aquest òrgan en la sessió de finals de el passat mes de novembre, per la qual cosa no va arribar a votar-se. El magistrat Xiol, pertanyent al sector progressista de tribunal de garanties, la va retirar i ha presentat una altra amb sentit oposat que serà la que es sotmeti de nou a discussió ja el 2020.





La decisió de TC de posposar la seva resolució sobre aquest assumpte ha pogut tenir en compte una altra data clau, la del proper 19 de desembre, que és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha de dictar sentència sobre l'abast de la immunitat com eurodiputat del líder d'ERC en resposta a unes preguntes concretes formulades en el seu dia pel Tribunal Suprem.