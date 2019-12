Renault confirma que vol a Luca de Meo com el seu director general

La junta directiva de Renault vol que sigui Luca de Meo, actual president de Seat, qui ocupi el càrrec de director general de la marca, després de la sortida de Thierry Bolloré el passat mes d'octubre.





Segons 'Le Parisien', el mateix president de la firma francesa, Jean-Dominique Senard, espera que el nomenament de l'italià es produeixi abans que finalitzi l'any.





De Meo és el màxim representant de el grup Volkswagen a Espanya i va arribar a la presidència de Seat a novembre de 2015, en substitució de Jürgen Stackmann, actual responsable de Vendes i Màrqueting de la marca Volkswagen.





A més, a l'estiu de l'any passat va ser nomenat president de l'consell de Volkswagen Group Espanya Distribució, després de la sortida de la companyia de Francisco Javier García Sanz.









Nascut a Milà, és graduat en Administració d'Empreses per la Università Commerciale Luigi Bocconi d'aquesta ciutat italiana, i compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector de l'automòbil; es va unir a el Grup Volkswagen a 2009 com a director de Màrqueting de la marca Volkswagen i de el grup, abans d'assumir la vicepresidència executiva d'Audi per Vendes i Màrqueting.





En l'actualitat, Clotilde Delbos ocupa el càrrec de consellera delegada de Renault de forma interina. La marca de l'rombe va decidir prescindir de Bolloré després d'estar menys d'un any en el lloc, a què va accedir després de la sortida precipitada de Carlos Ghosn per les seves acusacions de frau fiscal al Japó.





De produir-se el nomenament, De Meo acompanyaria a la cúpula de Renault a l'espanyol José Vicente dels Mossos, nomenat recentment, juntament amb Olivier Murguet, director general adjunt de la companyia, i que també és director Mundial de Fabricació i Logística de el grup.