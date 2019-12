Professors catalans exigeixen pluralisme i neutralitat a les universitats

Professors de diferents universitats catalanes han reclamat pluralisme i neutralitat als campus, durant una trobada a la Universitat Rovira i Virgili (URV).





En la trobada, titulat 'La universitat pública: espai plural de debat i garantia de neutralitat', han intervingut professors de la Universitat de Barcelona Ricardo García Manrique i Chantal Moll de Alba Lacuve, i també tres docents de la URV: Maria Araceli Rodríguez Merayo , Mario Arias Oliva i Jorge de Andrés Sánchez.





Tots ells són membres del col·lectiu Universitaris per la Convivència (UpC), promotor de la carta subscrita finalment per més de 1200 professors com a reacció al manifest únic dels claustres de les universitats públiques catalanes contra la sentència condemnatòria dels líders del procés.





Rodríguez Merayo ha reivindicat que la universitat ha de ser un àmbit tan plural com la societat en la qual s'insereix i ha subratllat que la URV ha vulnerat diversos dels seus principis estatutaris en les setmanes posteriors a la sentència del procés: el de pluralitat, en cedir a les pressions dels intolerants i tancar les portes; el de no discriminació, en establir un sistema d'avaluació única per motius ideològics; i el d'independència, en subscriure el manifest únic.





Moll d'Alba ha denunciat diverses agressions sofertes a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la seva pròpia Universitat (UB), arran d'actes organitzats per S'ha acabat i Societat Civil Catalana i com a conseqüència de les recents mobilitzacions d'estudiants independentistes , per concloure que en els campus catalans s'estan vulnerant drets fonamentals com els de llibertat d'expressió, reunió o llibertat ideològica.





García Manrique ha detallat algunes de les iniciatives adoptades per UpC com a mecanisme de protecció davant les pressions generades per col·legues i estudiants nacionalistes: recursos davant les juntes electorals, davant el Defensor el Poble i en via judicial.