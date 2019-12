JxCat, Més País, Compromís i BNG creen un nou grup parlamentari al Congrés

Els independentistes de JxCat, la coalició de Més País i Equo, el seu soci valencià de Compromís i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) s'han unit per crear un nou grup parlamentari al Congrés, segons han confirmat fonts parlamentàries. El seu portaveu inicial serà Laura Borràs i com a adjunt figura Íñigo Errejón.









Es tracta de la segona alternativa per reduir el Grup Mixt resultant de les eleccions generals de el passat 10 de novembre, després que UPN (Navarra Suma), Coalició Canària (CC), el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Existeix hagin format el grup Espanya Plural.





L'última paraula la té la Mesa del Congrés, que aquest divendres al matí es reuneix per estudiar els escrits presentats i prendre una decisió en funció del reglament i dels variats antecedents que s'han anat produint en la història recent de la Cambra.





El Reglament de Congrés estableix que tots els partits que tinguin 15 o més escons podran constituir grup parlamentari, cas de PP, PSOE, Vox i Unides Podem. Però hi ha una segona via per constituir grup propi: superar els cinc diputats més el 5% dels vots a tot el país, l'opció emprada per Ciutadans, o bé el 15% en totes les circumscripcions en què es concorre, com han fet PNB, ERC i Bildu, que compta amb grup propi per primera vegada.





JxCat té vuit diputats, però no arriba al 15% ni a Barcelona, ni a Tarragona ni a la mitjana de Catalunya, de manera que no podia formar grup en solitari.





L'alternativa que els independentistes han decidit dur a terme és sumar els seus vuit diputats als dos de Més País-Equo, el de Compromís i el del BNG per, entre tots, sumar una representació de el 5% dels vots emesos el 10N a tota Espanya; en concret, arriben gairebé al 5,1%.





Com a portaveu titular figura inicialment la independentista Laura Borràs, al seu torn portaveu de JxCat, i com a adjunt apareix Íñigo Errejón, líder de Més País.





Per la seva banda, UPN, CC, el PRC i Terol Existeix, que sumen cinc diputats, han optat per la via de complir el requisit del 15% en les seves circumscripcions. El seu grup, denominat Espanya Plural, arrenca amb José Mazón, del PRC, com a portaveu titular, i amb Tomás Guitarte, de Terol ha, com a adjunt, tot i que el pla és anar canviant cada mes.





I si se'ls dóna el vistiplau, després es podrien unir a aquest grup territorial el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, soci electoral de CC, i el de Fòrum Astúries, Isidre Martínez Oblanca, que va concórrer a les eleccions en coalició amb el PP.





Si els dos grups són aprovats per la Mesa de Congrés, on PSOE i Unides Podem compten amb majoria, en el Grup Mixt només es quedarien els dos diputats de la CUP, per la qual cosa no seria estrany que els socis de JxCat -Més País, Compromís i BNG- acabessin abandonant el seu grup per tornar al Mixt.





I quedarien al Congrés onze grups parlamentaris, una xifra que mai s'ha assolit i que condicionaria la durada dels debats i la composició de les comissions parlamentàries.