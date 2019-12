L'Hospital Sant Pau indueix el part a domicili

L'Hospital Sant Pau de Barcelona ha implantat per primera vegada a Espanya un programa d'inducció mecànica del part a domicili per afavorir els parts vaginals entre les mares que necessiten inducció perquè continuar l'embaràs suposaria un major risc o bé que no s'ha produït el part espontani a la 41 setmana de gestació.









En un comunicat aquest dimecres, el centre ha explicat que cada vegada és més freqüent trobar casos com embarassades de més de 40 anys, amb problemes de sobrepès o obesitat, nadons grans (macrosoma), embarassos de més de 41 setmanes o nadons malalts, en els quals està indicat aquest procediment.





Fa dos anys l'hospital va introduir la inducció mecànica del part que consisteix a realitzar una sèrie de procediments per iniciar el treball de part i finalitzar la gestació, substituint la inducció a el part farmacològica, que obliga a un control hospitalari de el nadó i la mare.





Introduir aquests procediments mecànics en la pràctica clínica per induir el part ha aconseguit que el 81% dels parts induïts siguin vaginals -i no per cesària-.





S'ha convertit en el procediment de primera elecció a l'hospital en corroborar que és "la forma més segura" i que pràcticament no té efectes secundaris, i s'inicia aquest procediment d'inducció a el part a casa seguint exemples de països com el Regne Unit i Austràlia .





El fet de parir a casa evita l'estrès hospitalari i les famílies poden participar "molt més i millor" en el procés del part.