Iceta s'acompanya de Núria Marín i Eva Granados en la seva nova executiva de PSC

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, situarà a l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, com a presidenta del partit, i a la portaveu de Parlament, Eva Granados, com viceprimera secretària de la formació.





En un apunt al seu compte de Twitter aquest dijous, Iceta assenyala a Marín com a presidenta per substituir en la presidència del partit a l'exalcalde de Lleida Àngel Ros, que des de 2018 és ambaixador d'Espanya a Andorra.





A més, proposa que repeteixi en el càrrec el secretari d'organització el número dos del partit, Salvador Illa, que forma part de l'equip negociador del PSOE amb ERC per donar a llum la investidura de Pere Sánchez.









Amb aquesta proposta Iceta acudirà al 14 Congrés de PSC que se celebrarà el 13, 14 i 15 de desembre, a la qual concorre com a únic candidat a liderar el partit, de manera que els militants socialistes catalans només han de ratificar el seu plantejament.





"Demà comença el 14 Congrés de PSC. Si el Congrés ratifica la meva candidatura com a primer secretari, proposaré que m'acompanyin Núria Marín com a presidenta, Eva Granados com a viceprimera secretària i Salvador Illa com a secretari d'Organització i Acció Electoral", ha expressat a la xarxa social.





Iceta es presenta a Congrés amb la voluntat d'impulsar una Catalunya "unida en la diversitat i ben governada" i aposta per assegurar el reconeixement de la seva realitat nacional plural, enfortint l'autogovern, millorant el finançament.