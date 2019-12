JxCat i ERC es divideixen en votar per recuperar la gestió de serveis públics

Els grups de JxCat i ERC al Parlament han votat diferent en un punt d'una moció de la CUP que instava a la Generalitat a recuperar la gestió directa dels serveis públics, sobretot els relacionats amb l'educació, la sanitat, els serveis socials i els subministraments bàsics així com els necessaris per al desenvolupament de la vida.





Malgrat ser punt transaccionat entre JxCat i ERC, finalment els republicans, CatECP, la CUP i un diputat de JxCat han votat a favor, mentre que gran part del grup de JxCat, Cs, PSC, PP i els dos diputats de Demòcrates --adscrits a ERC-- s'han oposat, i el conseller d'Interior, Miquel Buch i altres quatre diputats de JxCat s'han abstingut.

Fonts republicanes han manifestat la seva sorpresa pel fet que la majoria de diputats de JxCat hagin rebutjat aquest punt tot i ser un text transaccionat amb ells.









De la moció de la CUP també han rebutjat instar el Govern a retirar el projecte de llei de contractes de serveis a les persones --coneguda com 'Llei Aragonès'-- fins a l'aprovació, en seu parlamentària, d'una iniciativa legislativa que reguli de forma integral els serveis a les persones, blindi la no externalització dels serveis públics, relegui les figures no contractuals en casos taxats i excepcionals, i estableixi la contractació pública com una fórmula residual de gestió de serveis.





L'únic punt que ha sortit endavant és el que el Parlament es compromet a impulsar una comissió d'estudi sobre l'enfortiment del sector públic que analitzi la situació dels serveis públics a Catalunya així com les conseqüències econòmiques de les externalitzacions i privatitzacions, entre d'altres qüestions.