El Parlament rebutja incloure el castellà com a llengua vehicular

El ple de Parlament ha rebutjat aquest dimecres a continuar la tramitació de dues proposicions de Cs i PP per modificar la Llei d'Educació catalana per incloure el castellà com a llengua vehicular en l'educació pública.









Les dues propostes han estat tombades en haver-se aprovat les esmenes a la totalitat presentades per JxCat i ERC, els comuns i el PSC-Units amb 90 vots favorables de JxCat, ERC, PSC-Units, comuns i la CUP, i 38 en contra de Cs i PP.





La iniciativa de Cs, titulada 'Proposició de llei de garantia de l'ensenyament efectivament trilingüe', plantejava que català, castellà i anglès tinguin estatut de llengües vehiculars i que cadascuna de les llengües tingui un percentatge d'ús ni inferior al 25% ni superior a el 40% de les hores lectives.





La del PP, titulada 'Proposició de llei per l'ensenyament plurilingüe a Catalunya', establia el català i castellà com a llengües vehiculars amb un mínim de 25% d'hores lectives per a cadascuna, i que un altre 25% s'impartisca en una llengua estrangera.





El diputat de PP Daniel Serrano ha defensat que la seva proposta busca establir una educació plurilingüe que superi l'"anacrònic sistema educatiu monolingüe contrari a la Constitució" i ha acusat el PSC de ser la comparsa de l'independentisme per haver presentat una esmena a la totalitat.





Per part de Cs, Sonia Serra ha titllat el model d'immersió lingüística com una injustícia, ha culpat l'independentisme d'usar "fal·làcies i mentides" per defensar-lo i ha posat com a exemple a el president de JxCat a la Cambra, Albert Batet, com un català que no domina el castellà, segons ella.





Des de la bancada de el PSC, partit que aquest cap de setmana debatrà en el seu Congrés si aposta per flexibilitzar la immersió lingüística, Esther Niubó ha afirmat que l'aprenentatge del català és una eina de cohesió social, però que "res és sagrat" i que la revisió de el model lingüístic per a millorar-lo no pot ser un tabú ni es pot polititzar aquesta qüestió.