La Veneçuela petroliera es va quedar sense gasolina

Una altra vegada la Veneçuela petroliera s'ha quedat sense nafta però aquest cop el desproveïment ha sumit els conductors en el pànic per l'angoixa de no saber quan podrà omplir el tanc del seu vehicle per la desinformació de el règim de Nicolás Maduro.









Jorge Castellanos, de 38 anys, tenia quatre hores esperant a la cua d'una gasolinera a Chacao, un municipi de la capital. "No tinc el tanc buit però quan veig dues estacions tancades m'aterreixo de quedar-me paralitzat i busco d'omplir-se en algun lloc encara que tingui una cua llarga", va dir.





A l'interior les escenes de llargues cues, moltes vegades quilomètriques, a San Cristóbal, Táchira, i Maracaibo, Zulia, a l'occident de país, es repeteixen des de fa setmanes. "Ahir vaig fer una cua de 8 hores, i això és poc perquè la setmana anterior van ser de 24 hores", ens diu una noia de Táchira.





L'escassetat de gasolina a Caracas s'ha perllongat per més de quatre dies, mentre que a l'interior de la república bolivariana el desproveïment és crònic, especialment a la frontera amb Colòmbia, perquè el contraban cap a Colòmbia, on el paguen a preu internacional, redueix el subministrament per als veneçolans.





"No hi ha cap raó racional perquè a Veneçuela falti gasolina. És tan absurd el problema que la gasolina a Veneçuela s'està regalant. Un camió cisterna de gasolina costa al país 2 bolívars sobirans, però aquest mateix camió se l'emporten a Colòmbia i enllà el venen a 25.000 dòlars", va dir l'expert petrolier José Toro Hardy.





El règim ha hagut d'importar la benzina a preus internacionals i subministrar el mercat intern a preu regalat i subsidiat per por d'un esclat social.





Van 18 anys sense ajustar el preu. El litre de gasolina costa 0,001 de dòlar. La gent paga propines a l'assortidor. Moltes vegades no es paga res si el client no té bolívars en efectiu o intercanvia nafta amb bescanvis, per exemple, un quilo de farina de blat de moro o blat, un paquet de galetes o un cigarret per omplir el tanc amb 40 litres.





El règim de Maduro no ha informat del motiu d'aquesta nova escassetat de gasolina. El descontentament dels veneçolans augmenta pel fet que el règim està enviant petroli gratis a Cuba, deixant el país productor sense proveïment, malgrat les sancions i la prohibició dels Estats Units, que ha bloquejat els dos països caribenys.





Veneçuela posseeix els jaciments petrolífers més grans de món, uns 240.000 milions de barrils en reserva. La producció de l'estatal PDVSA de 3,5 milions de barrils diaris ha caigut a menys de 700 mil barrils en els 21 anys que porta el chavisme en el poder.





La consultora multinacional Russ Dallen ha afirmat avui que la producció de petroli de Veneçuela puja des dels seus mínims per segon mes consecutiu. Va augmentar en 12.000 barrils per dia fins 697.000 barrils al novembre.





La multinacional afegeix que Veneçuela té només 25 trepants funcionant. Al gener de 1998, quan produïa 3,5 milions de barrils diaris, tenia 110 trepants en operació. Avui produeix 20% del petroli que produïa el 1998.





Maduro ha donat concessions a Rússia i la Xina per millorar la producció. No obstant això, la millora no s'ha vist per enlloc vista l'escassetat de gasolina a tot el país. Al seu reduïda producció de cru s'afegeix la falta de processament perquè les refineries es troben avariades.





L'especialista Toro Hardy assenyala que l'escassetat es deu al fet que "les refineries estan parades. De les sis refineries sol dos treballaven a menys de el 10% de la seva capacitat, totes les altres estan inoperatives. Això és molt dolorós perquè Veneçuela històricament ser un gran exportador de gasolina. de fet, el Carib sencer comptava amb la nostra gasolina. Ara cal fer moltes hores de cua per proveir-se".