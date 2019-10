Veneçuela: el poble i la seva situació

Continua el debat -en realitat els dimes i diretes - sobre la legitimitat i transcendència dels "acords" que se segueixen celebrant entre representants del govern i sectors minoritaris de la "oposició" veneçolana.





En contrast amb les desqualificacions procedents de sectors de l'"oposició dura", altres organitzacions de la societat civil, algunes des de fa temps, vénen preguntant-se si aquesta autoexclusió és el camí més convenient per avançar en el procés de canvis que el país requereix i per complir amb el "Full de Ruta" definida per l'Assemblea Nacional.





Així, s'ha proposat reiterades vegades la conveniència de mobilitzar-se a favor d'un Referèndum Consultiu amb caràcter vinculant (establert en la Constitució), perquè d'una vegada per totes s'escolti la veu de la gent. Recordem que la constitució defineix que... "el poder i la sobirania resideixen al poble".





Em pregunto què passaria si els partits polítics adscrits al grup opositor majoritari, decidissin sol·licitar incorporació a la "taula de negociació" que va promoure el govern; i un cop allà, proposar la realització del referèndum citat amb preguntes com:





- Està vostè d'acord amb la convocatòria d'un procés electoral general que inclogui la Presidència de la República?





- Està vostè d'acord amb que l'Assemblea Nacional, seguint els procediments establerts en la Constitució i les lleis, procedeixi a designar un nou Tribunal Suprem de Justícia, un Nou Consell Nacional Electoral, un nou fiscal general de la República i un nou Defensor del poble així com a un nou contralor general?





- Està vostè d'acord a què es procedeixi a aprovar una Amnistia General per a tots els ciutadans detinguts per raons polítiques?





Encara que podem imaginar la resposta del govern a tal situació, m'agradaria escoltar els arguments dels líders opositors per justificar una negativa a participar en una acció política d'aquest tipus.









Mentrestant, seguirem fent la pregunta: I en aquest procés polític, on hi ha el poble?





Una primera aproximació a aquesta pregunta passa, obligatòriament, per la posada al dia de la situació del país, en la qual el poble pateix les conseqüències de:





1. Veure la corrupció que va sostreure prop de 200 mil milions de US$ en els últims 10 anys, gairebé totes nostra reserves en or, i que va lliurar el país al nou imperi (em refereixo a Cuba, Rússia i Xina) orgullós per les carrers.

2. El Salari Mínim més baix del món (8 US$ mensuals = 25 cèntims de dòlar per dia).

3. L'escassetat de prop del 70% en la disponibilitat dels aliments, medicines i insums.

4. El deteriorament del Metro i del sistema de transport públic.

5. La restricció del subministrament d'aigua potable a 1 dia per setmana, de mitjana, i als constants talls no programats del subministrament elèctric.

6. La inflació més alta del planeta.

7. El deteriorament gairebé total del sistema hospitalari de salut pública.

8. La manca de tractament mèdic per a més de 400.000 persones amb malalties cròniques.

9. La desnutrició crítica del 35% dels nens menors de 5 anys.

10. La reducció de prop del 40% de la matrícula escolar i la pèrdua del 30% de les hores de classe per falles elèctriques, manca d'aigua i alimentació, i dificultats de transport.

11. L'emigració de més de 4 milions de ciutadans i el dolor que causa conèixer dels atropellaments contra ells en alguns països.

12. El dolor dels més de 400 presos polítics, dels prop de 200 joves assassinats per protestar, de les 6.000 detencions arbitràries i ajusticiaments extrajudicials per part dels cossos policials, i de les 20.000 morts violentes (venjances entre bandes, robatoris i sicariat, violència de gènere i sexual), ocorregudes cada un dels últims 10 anys al país.

13. La negació de l'accés a la informació sobre tots els aspectes importants de la vida social i econòmica del país.

14. La presència d'efectius paramilitars de l'ELN, les FARC i de les Autodefenses Unides colombianes, i les seves seqüeles de ajusticiaments, expropiacions i robatoris, xantatge i cobraments per protecció, principalment als Estats fronterers (Zulia, Táchira, Apuri i Amazones).

15. L'existència al nostre país de més de 1.800 punts de mineria, dels 2.300 identificats a l'Amazònia, amb l'impacte que això té sobre les comunitats indígenes que l'habiten i sobre la diversitat biològica a la zona.

16. Finalment, ens fa mal la percepció que el que passa als països amics (Colòmbia, Equador, Perú, Argentina, Xile i també a Catalunya-Espanya) és part d'una gegantina ofensiva política de l'ultraesquerra feixista liderada per Cuba i Rússia , en què el nostre govern actua com a proveïdor i peó.





No obstant això, tot i que el país està en fallida, la vida quotidiana sembla normal als ulls d'algun visitant desprevingut. Encara hi ha alguna activitat comercial, tot i que les seves transaccions es realitzen cada vegada més freqüentment en divises; alguna cosa queda de la vida cultural, especialment en mans de joves emprenedors, i ens anem acostumant a la inseguretat regnant.





Mentrestant, dediquem la major part del temps a rebuscar-nos algun ingrés extra, a localitzar aliments, medicines i altres entrades, la major part en el mercat informal, i a perdre hores tractant de fer omplir una bombona de gas natural o surtir-nos de gasolina per al vehicle ; tot això aprofitant que des de fa gairebé un any l'horari oficial de treball és des de 8:00 a 1:30 pm.









El lector potser es pregunti, amb aquest salari mínim, com sobreviu la gent?





Un estudi realitzat recentment, suggereix una possible explicació. Això va ser el que van trobar:





- El 17% de la població depèn exclusivament de les aportacions del govern en forma de caixes d'aliments (CLAP), bons, pensions, i pagaments extraordinaris, que junts poden significar un ingrés entre 50 i 100 US$ al mes per família de 5 membres





- Un 10% de la població rep, a més de les caixes d'aliments CLAP, per cert cada vegada més minvades en qualitat i quantitat, petites aportacions de remeses en divises, equivalents en conjunt a uns 75 a 100 US$ mensuals.





- Un 15% de la població depèn exclusivament de les divises que reben dels seus familiars a l'exterior i que aporten entre 100 i 300 US$ mensuals.





- Un 10% obté ingressos per la via de treball independent prestant serveis de manteniment domèstic, plomeria, electricitat, mecànica automotriu i altres, que poden estar entre 200 i 300 US $ mensuals.





- Finalment, un 10% està vivint de la repatriació de capitals obtinguts per la corrupció o els negociats amb el govern -la diferència entre les dues fonts es va esborrar fa temps- en vista que les sancions imposades a l'exterior, entorpeixen la mobilització dels seus fons o ho fan arriscada.





Així que, en resum, suposant que aquestes dades s'aproximen a la realitat, un 45-50% de la gent viu de les remeses o d'ingressos en divises; un 17% viu del govern i la resta viu en la misèria i el rebusque.





Així estem, en fallida financera, patint, amb un govern que continua avançat en el seu pla macabre de trencar-nos econòmica, social i moralment, i amb un lideratge opositor dotat d'una estupidesa política genètica i incapaç de desxifrar, comprendre o si més no entendre la patologia política que ens governa.





Mentrestant seguim en la lluita contra la barbàrie, per la vida i la llibertat.





Sembla que passar a l'ofensiva, amb les mateixes metes però amb noves tàctiques, és el que hem de fer.