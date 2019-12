Almodóvar presenta el guió de 'Dolor i glòria': "Sóc menys poderós com a escriptor"

El director Pedro Almodóvar ha presentat el guió de la seva última pel·lícula 'Dolor i glòria' (Reservoir Books), en un acte en què ha afirmat ser "menys poderós com a escriptor que com a cineasta".









"Sempre he estat a punt d'escriure la meva primera gran novel·la, però mai ho he fet. A una determinada edat em vaig adonar que no tenia tant talent com a escriptor i la narració en imatges era més assequible i a la fi l'èxit em va arribar com director", ha assenyalat.





Almodóvar ha participat en un acte al costat del periodista Bob Pop a la madrilenya sala Ics i ha explicat part del procés d'escriptura del guió de la pel·lícula que representa Espanya als Oscars.





"Sóc molt exhaustiu en la narració i vull que l'actor sàpiga d'una manera molt clara què és el que s'ha de fer, fins i tot abans de dir-ho. Dono molta informació sobre l'estat d'ànim dels personatges i ho faig sempre per la por a no ser entès", ha indicat.





A 'Dolor i glòria' es poden observar fragments de la pel·lícula molt similars a la vida del mateix Almodóvar, si bé el cineasta ha defensat que "no es pot fer teràpia escrivint" un guió.





Pel que fa a la feina d'Antonio Banderas, una mena d'alter ego seu a la gran pantalla, ha lloat la seva tasca. "Crec que hi ha una cosa molt afalagadora en allò que alguna crítica està dient i és que Antonio desapareix en la pel·lícula i se'm veu a mi", ha conclòs.