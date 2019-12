La majoria de Consell Nacional d'EUiA rebutja la participació en la Convenció Republicana del Sobiranisme Progressista

La majoria de Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), crític amb l'actual gestora, rebutja la participació del partit i de la Fundació l'Alternativa a la Convenció Republicana del Sobiranisme Progressista d'aquest dissabte 14 de desembre.





Segons aquest col·lectiu, aquesta convenció "no és un espai unitari ni transversal del catalanisme polític favorable al dret a decidir, ni tampoc de les diverses tradicions del catalanisme popular i progressista, donada la participació d'organitzacions que comparteixen espai electoral amb el catalanisme conservador provinent de l'extinta CiU".





Aquest rebuig és causat per què no reconeixen "la legitimitat de les decisions de l'actual Consell Nacional d'EUiA, ni de la gestora que bloqueja el funcionament ordinari i democràtic de l'organització, per haver-se alterat la seva composició de manera antiestatutària. Aquest fet ha estat denunciat políticament de manera pública, i també per la via jurídica, ja que un grup de 16 membres de Consell Nacional afectats per aquesta mesura arbitrària han demandat a EUiA davant la jurisdicció civil, en defensa dels seus drets fonamentals, procediment que segueix el seu curs judicial en l'actualitat", assenyalen.





A més, entenen que aquesta convenció "no és l'espai que correspon a EUiA, una organització que en els seus documents assemblearis va definir que buscaria punts de trobada entre sensibilitats federalistes i sobiranistes d'esquerres, i que el seu model era federal i republicà en el marc d'un estat plurinacional, sempre des del dret a decidir de Catalunya com a nació. Entenem que la Convenció de l'14-d no és un espai unitari ni transversal del catalanisme polític favorable al dret a decidir, ni tampoc de les diverses tradicions del catalanisme popular i progressista, donada la participació d'organitzacions que comparteixen espai electoral amb el catalanisme conservador provinent de l'extinta CiU".