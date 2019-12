Iceta demana un autogovern més sòlid i millor finançament

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, durant la seva intervenció al Congrés el PSC / David Zorrakino / EP









El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha demanat un ampli acord polític en què "Catalunya sigui reconeguda com a nació, com a subjecte polític no independent, però sí amb voluntat d'exercir el seu autogovern", un millor finançament i respecte per a les seves competències.





"Volem un autogovern més sòlid, un millor finançament, un reconeixement, una capacitat més gran. El nostre problema no és de tenir més competències, és que se'ns respectin les competències que tenim i que a través de la participació en mecanismes polítics institucionals puguem incidir en les decisions que s'han de prendre al Estat ", ha dit en la seva intervenció al 14 congrés de PSC, durant la presentació de l'Informe de Gestió de la Comissió Executiva del partit.





Iceta, que serà reelegit el dissabte 14 de desembre com a líder del partit, i ha erigit com l'"alternativa coherent" a Torra i criticat el Govern, que ha titllat de fracassat, dividit i esgotat: "Amb un president que només sap cridar a la polarització i a la confrontació. Un Govern que com més aviat deixi pas a un altre, gairebé diria el que sigui, tots sortiríem guanyant".





MÉS AUTOGOVERN





Iceta ha explicat que els socialistes catalans volen "regles que facin possible que els poders de la Generalitat es puguin desenvolupar sense interferències indegudes de l'Estat".





"No volem trencar amb la resta d'Espanya, no volem dividir més a la societat catalana, no volem retrocedir i tampoc ens volem quedar on estem", ha resumit el dirigent socialista.





Ha subratllat la necessitat que Catalunya tingui un autogovern més sòlid, que s'acompanyi d'un millor finançament i un major reconeixement de les seves competències: "El nostre problema no és de tenir més competències, és que se'ns respectin les competències que tenim".





Així mateix, ha advocat per establir un mecanisme de participació clar amb què Catalunya pugui participar i incidir en les decisions de l'Estat, i ha posat com a exemple la constitució d'un Senat federal.





IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA





També ha fet un breu esment al debat sobre la immersió lingüística, que es preveu que sigui una de les principals polèmiques de Congrés, i ha defensat que no es tracta d'"una baralla de llengües, sinó d'una convivència de llengües i uns objectius d'igualtat d'oportunitat".





"Que no s'equivoquin ni uns ni altres. Volem una millor política lingüística a les escoles perquè estimem el català, el castellà i les estimem en igualtat", i també vol que els alumnes de l'escola pública puguin dominar l'anglès al mateix nivell que ho fan els de la privada o concertada.





COHESIÓ INTERNA





El líder de PSC ha fet un repàs al mandat de la direcció del partit que ha transcorregut des de l'últim Congrés, ha assegurat que l'executiva de la formació està "raonablement satisfeta" amb el seu treball i ha celebrat que un dels principals èxits ha estat mantenir la cohesió interna.





"Moltes vegades hem pres decisions controvertides en què podíem dubtar. Malgrat això, la cohesió del partit ha aguantat. Aquesta Comissió Executiva ha aconseguit crear un clima de confiança, de lleialtat, de correspondència estreta entre els anhels, els desitjos i la realitat", ha destacat.





Ha assenyalat a tots els militants del partit com els principals responsables de l'avanç del partit i també ha exalçat la "sintonia política intensa" amb la direcció del PSOE.





"HI HA ESPERANÇA"





Iceta ha demanat als assistents a Congrés avalar la gestió de l'executiva, ja que considera que el PSC ha crescut en els últims anys consolidant-se com la segona força a Catalunya i, tot i que ha dit que el partit mai s'ha anat, ha reivindicat la seva recuperació: "Hem tornat més forts i més decidits que mai".





En aquest sentit, ha expressat la seva aspiració a què els socialistes es converteixin en el primer partit català: "Ho fem amb alegria, amb ambició i convençuts que és el millor que li pot passar a país".





Iceta ha conclòs el seu discurs reconeixent el treball del secretari d'Organització, Salvador Illa, i de la portaveu del partit al Parlament, Eva Granados, i ha dit que aquest Congrés és de autoafirmación del projecte socialista però llançant un missatge d'esperança: "Hi ha esperança, no ens hem de resignar. Una alternativa progressista i diferent s'està construint i està en marxa".





A aquesta jornada inaugural del 14 Congrés de PSC han acudit el secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, i el d'UGT Catalunya, Camil Ros, als quals Iceta ha agraït la seva assistència.





DEMANA L'ABSTENCIÓ D'ERC





El primer secretari de PSC ha demanat l'abstenció d'ERC a la investidura de Pere Sánchez i ha assegurat que els socialistes catalans estan disposats a tot, fins i tot a "mossegar-se la llengua", perquè l'acord entre socialistes i republicans arribi a bon port.





"Farem el que calgui, fins i tot a vegades ens mossegarem la llengua, però volem que el PSOE i, especialment Pedro Sánchez, sàpiga que té al darrere, a la banda, on sigui necessari al PSC empenyent en la mateixa direcció".





El primer secretari, que serà reelegit dissabte com a líder del partit, ha criticat el Govern que ha titllat de fracassat, dividit i esgotat: "Amb un president que només sap cridar a la polarització ia la confrontació. Un Govern que com més aviat deixi pas a un altre, gairebé diria el que sigui, tots sortiríem guanyant".





SER EL PRIMER PARTIT DE CATALUNYA





El primer tinent d'alcalde de Barcelona i líder dels socialistes a la capital catalana, Jaume Collboni, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest divendres el 14 Congrés de PSC i ha assegurat que el partit no ha de conformar-se a ser el primer partit de la oposició : "Hem d'aspirar a ser el primer partit de Catalunya".





Ha expressat que el Congrés, que s'allargarà fins diumenge, ha de servir per reafirmar l'orgull de partit i l'ambició de país socialista: "Som el partit que la gent espera que superi el debat identitari a Catalunya i que ha de fer l'esforç de no alimentar-lo i superar-lo per la via de posar l'agenda social per sobre de tot", ha tancat.









Abans de la seva intervenció s'ha constituït la taula del congrés socialista que presideix la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, al costat de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que fa de vicepresident.





Davant prop de 2.000 assistents 1.069 delegats que hauran de ratificar la nova executiva i el full de ruta del partit per als tres anys vinents-, Batet ha destacat que el Congrés "pretén definir una agenda de país, no simplement una estratègia electoral".





Ha reivindicat al PSC com el projecte central de la política catalana per vertebrar un futur comú a Catalunya i la resta d'Espanya a través del diàleg, l'acord, la convivència, la justícia social i la igualtat.





'Diàleg', ha estat una de les paraules més repetides de la presidenta de Congrés, que ha assegurat que el PSC creu en la política i en aquest diàleg "no per arrencar concessions sinó per convèncer i arribar a acords" i que no busca contraposar territoris ni ciutadans, sinó comprometre amb ells com a forma de ser fidels a Catalunya i Espanya.





HOMENATGE A SOLÉ TURA





Després del discurs de Collboni, s'ha rememorat la figura del pare de la Constitució i exministre socialista Jordi Solé Tura a càrrec del seu fill, el cineasta Albert Solé, que ha defensat que el seu pare va encertar afiliant-se al PSC i ha retret als partits que critiquen la Transició: "el règim del 78 són els fonaments del sistema de drets i llibertats en què vivim ara".





Ha contraposat aquestes crítiques amb la fidelitat amb el passat que creu que té el PSC, tot i que ha retret a l'esquerra que en alguns moments hi hagi deixat la defensa dels valors constitucionals en mans de la dreta: "La Constitució és de tots, no hem de deixar que la paraula constitucional es converteixi en una frontera".





CONFERÈNCIA EUROPEISTA





La presidenta del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, Iratxe García, ha sostingut que "Catalunya i Espanya necessiten un PSC fort", ja que considera que és l'únic partit capaç de construir ponts, diàleg i de donar alternatives als reptes de la societat, com l'emergència climàtica i la igualtat efectiva entre homes i dones.





Ha defensat que l'essència d'Europa són la llibertat, la igualtat i la democràcia, que considera que cal "defensar a ultrança dels populismes que volen dividir i trencar" i que creu que posen aquests valors en risc.





Ha destacat que al Regne Unit s'ha fet un pas decisiu per tirar endavant el Brexit amb la victòria dels conservadors en les eleccions: "Tot per la irresponsabilitat d'un Govern que va pensar que un referèndum podria arreglar els seus problemes interns. Us sona? ".