Iceta desperta recels al PSOE pel seu protagonisme en la negociació amb ERC

El primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, desperta recel entre alguns companys de partit a nivell estatal pel seu protagonisme en les negociacions amb ERC, part d'elles de forma gairebé oculta.













Part de la cúpula del PSOE considera que la negociació amb els republicans per desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez és una incògnita, en part, a causa de el paper d'Iceta. Desconeixen a què es deu aquest obscurantisme, però temen que sigui per donar concessions als independentistes a Catalunya.





Tot i que la investidura ja no es contempla per abans de Nadal, Pedro Sánchez i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, confien que sigui una realitat al gener. Per a això, han acceptat acostar-se a algunes de les postures dels republicans.





Aquesta estratègia causa diferents opinions en el si del PSOE i té algunes veus en contra, com el president d'Aragó, Javier Lambán, i el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que sospiten que el pacte amb ERC pot tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini.





En paral·lel, els equips negociadors de PSOE i ERC no han cessat la seva relació, i està per veure quins resultats dóna la taula de diàleg.





Sánchez, com a candidat a la investidura, ha citat els líders de PP, Pablo Casado, i de Cs, Inés Acostades, així com als presidents autonòmics; entre ells, a el de Catalunya, Quim Torra.

Està previst que Sánchez i Torra tinguin una conversa telefònica.





Però el diàleg que hi ha a Catalunya té, per part dels socialistes, un nom i un cognom: Miquel Iceta. El PSC ha sortit en defensa de la nació d'Espanya i ha reclamat una reforma de l'Estatut. Es desconeix si està sobre la taula la convocatòria d'un referèndum pactat a Catalunya, i això és el que més molesta als crítics del PSOE, que consideren que seria un triomf del separatisme.