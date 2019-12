El PSC es centra

El PSC --que no els socialistes catalans, aquests són molts més i més heterogenis--, s'ha proposat en el seu 14è Congrés la recerca de la centralitat perduda amb eines polítiques molt estimades i més eficaços per al ja enfonsat partit de Rivera, que ha deixat a la seva dreta i esquerra una massa de votants molt desitjable a la Catalunya centrada. Aquesta massa correspon amb l'abans anomenat catalanisme institucional pels antics inquilins de la seu del Carrer Nicaragua, ja abandonada pels quals la van ocupar en una etapa molt brillant durant diverses legislatures.













Salvador Illa, fins fa poc el tapat de Sánchez, que, de cop i volta està clar que és el més sensat del grup, deia en les últimes hores que el federalisme és la solució a la crisi catalana. Per aquest camí sembla que es dirigirà la colla de Miquel Iceta, recordant-li al líder del PSOE el que va dir a 'La Vanguardia' el 2017 quan disputava el seu lideratge a Susana Díaz: "Espanya és una nació de nacions, amb una única sobirania que és la del conjunt del poble espanyol".





O sigui, que per als icetistes, toca tornar enrere i tornar a parlar de la immersió lingüística i amb ella del foment de les llengües cooficials, quina sorpresa! I per si fos poc, amagar l'error històric comès pel primer secretari del PSC de deixar que la ràdio i televisió pública catalana caigués en mans dels independentistes, per ara reclamar la seva "reconfiguració" perquè es posi al servei de "tots els catalans". Segons assenyala clarament el document marc d'aquest Congrés: "TV3 i Catalunya Ràdio s'han convertit, en una part de la seva programació, en instruments d'agitació i propaganda al servei d'una determinada idea política de Catalunya", afirmació que ha fet reiteradament la líder ciutadana Inés Arrimadas García durant els tres últims anys sense que als del puny i la rosa semblés haver-li fet efecte.





Ara el PSC demana per a TV3 i Catalunya Ràdio canvis contundents, perquè o "abans no es van adonar de les conseqüències del seu principal error durant aquests anys" i no volen disculpar-se, o bé ara el que toca és, per pur oportunisme polític, convèncer els seus antics votants que han de tornar a "la casa comuna socialista" perquè sinó això de la convivència no hi ha qui ho arregli i de pas no es pot governar a Espanya.





Per cert, Pedro Sánchez no estarà al Congrés del PSC, la qual cosa no és que assenti precedent, ja que ha passat alguna vegada. Pel que sembla, el president no vol ficar la pota i donar-li oportunitat a Esquerra a què agafi alguna de les seves declaracions per la via del greuge i trenqui les negociacions que tant costa tancar i que ningú sap que van. Aquests sí, els negociadors socialistes sí que assistiran a les jornades congressuals. Salvador Illa, perquè és el cap de l'organització, però també el ministre Ábalos, la portaveu Lastra i la Madrastra de la Moncloa, per entendre'ns, la vicepresidenta Calvo, que farà el paper de representant del seu Cap, que repetim, aquesta vegada no vol ficar-se en cap embolic.





Per la resta, a l'executiva segueixen els mateixos, amb una menció específica perquè ascendeix a presidenta del partit de l'alcaldessa de L'Hospitalet i presidenta de la Diputació, Núria Marín Martínez, que segueix pujant esglaons en el seu partit cap a Déu sap on, fins i tot diuen que a la Primera Secretaria en la qual ja va sent hora que s'instal·li una dona socialista, cosa que sempre reclama aquest periodista amb escàs èxit. El que s'ha dit, el PSC es centra i busca liderar les eleccions vinents catalanes si l'estratègia els funciona.