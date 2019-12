Seat es prepara per a la marxa de De Meo a Renault

Seat assumeix com una realitat que el seu president, Luca De Meo, accepti l'oferta de Renault i assumeixi la direcció general del grup francès.









El canvi tindria lloc en un mal any per a Seat a Catalunya, ja que a la incertesa econòmica pel procés s'han sumat les vagues després de la sentència condemnatòria dels líders sobiranistes i, tot això, ha fet disminuir la producció i amenaçar amb acomiadaments.





Segons les previsions, De Meo està a punt de fer el salt a París. Sobre la taula de la negociació figura que en un termini de dos anys assumeixi la màxima responsabilitat de l'Aliança Renault-Nissan-Mitusbishi.





Precisament De Meo va iniciar la seva carrera en el món de l'automoció fa 25 anys a Renault, per després tenir diversos càrrecs a Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi i, el 2015, a Seat.





La marxa de De Meo no és oficial, però es dóna per feta a la cúpula de Seat. Es desconeix qui serà el seu substitut i, segons les travesses, podria tractar-se d'un executiu alemany.





A Seat se li complica la situació encara més a les portes de la negociació d'un nou conveni col·lectiu.





A més, des del grup Volkswagen han de decidir també si la planta de Martorell produirà algun model nou de Skoda o d'Audi.





BIOGRAFIA





Nascut a Milà, De Meo és graduat en Administració d'Empreses per la Università Commerciale Luigi Bocconi d'aquesta ciutat italiana, i compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector de l'automòbil; es va unir al Grup Volkswagen el 2009 com a director de Màrqueting de la marca Volkswagen i del grup, abans d'assumir la vicepresidència executiva d'Audi per Vendes i Màrqueting.





En l'actualitat, Clotilde Delbos ocupa el càrrec de consellera delegada de Renault de forma interina. La marca del rombe va decidir prescindir de Bolloré després d'estar menys d'un any en el lloc, a què va accedir després de la sortida precipitada de Carlos Ghosn per les seves acusacions de frau fiscal al Japó.





De produir-se el nomenament, De Meo acompanyaria a la cúpula de Renault l'espanyol José Vicente de los Mozos, nomenat recentment, juntament amb Olivier Murguet, director general adjunt de la companyia.