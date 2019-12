Coneix la relació entre la malaltia hepàtica per alcohol i la microbiota intestinal

Un nou estudi ha aprofundit en la relació entre la població dels fongs de la microbiota i la progressió de la malaltia hepàtica per alcohol (MHA).









Publicat a la revista 'Hepatology', compta amb la participació de l'hepatòleg i facultatiu del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, José Altamirano.





En comparació de la població sana, els pacients amb estadis avançats de MHA poden generar disbiosi o alteració en l'estructura de la comunitat microbiana intestinal en major grau.





Segons el doctor Altamirano, "en l'actualitat se sap que l'alcoholisme crònic augmenta la permeabilitat intestinal de productes bacterians cap a la sang i produeix canvis en la microbiota dels pacients, la qual cosa contribueix a la progressió de la malaltia i a empitjorar el grau de dany hepàtic preexistent".





"En aquest estudi, en què han participat múltiples hospitals al voltant del món i que ha estat coordinat per la Universitat de San Diego, s'ha investigat la microbiota de diferents estadis d'EHA enfocant-se en el tipus i quantitat de poblacions de fongs en la matèria fecal", ha afegit.





L'estudi ha posat de manifest que, en comparació amb pacients de control sans, aquells que patien algun grau d'EHA tenien una diversitat fúngica empobrida amb una superpoblació de Candida Sp. També s'ha vist com en els controls no alcohòlics el gènere que predominava era Penicillium.





En aquest sentit, tal com explica el doctor, "es va trobar una correlació positiva entre l'alta abundància de Candida Sp amb la presència de fibrosi hepàtica mentre que l'abundància de Penicillium estava correlacionada amb una menor inflamació i dany hepatocel·lular en l'avaluació per biòpsia hepàtica".





No hi ha assaigs clínics on s'hagin provat tractaments concrets per millorar aquesta disbiosi per càndides, ni s'ha avaluat el seu impacte pel que fa a millora del grau de dany hepàtic ni prevenció de les complicacions. Se segueix investigant no només quin tipus de subpoblacions de fongs i bacteris podrien participar en la fisiopatologia de la malaltia sinó també quins són els mecanismes específics per als quals aquestes tenen efectes en el dany hepàtic.





Es calcula que més de la meitat de les morts per malaltia hepàtica a la Unió Europea estan relacionades amb un consum excessiu d'alcohol. "L'hepatitis alcohòlica és una síndrome que cursa amb fallada hepàtica subagut que s'associa amb danys multiorgànics i la mortalitat a curt termini és molt elevada, arribant a estar entre el 30 i el 50%", assegura el doctor.





No obstant això, no tots els bevedors que consumeixen en gran quantitat desenvolupen hepatitis alcohòlica, i la malaltia pot presentar-se en persones que beuen moderadament.