A Casado li fa "vergonya aliena" la "deriva anticonstitucional de Sánchez"

El líder de PP, Pablo Casado, ha afirmat aquest dissabte que li produeix "una mica de vergonya aliena" el comportament del Govern de Pedro Sánchez, qui, al seu parer, ha entrat en una "deriva nacionalista i anticonstitucional" en les seves negociacions amb els independentistes. Per això, ha dit que no esperi "res" del PP davant la reunió que mantindran dilluns que ve al Congrés.













En el dinar de Nadal del PP de Madrid que s'ha celebrat al pavelló satèl·lit de la Casa de Campo davant d'uns 1.000 afiliats i càrrecs públics de el partit, Casado ha afirmat que el PSOE porta 16 anys "blanquejant el full de ruta del Tinell" que ara recupera Pedro Sánchez, que ha elegit "voluntària i lliurement" els socis amb els que vol governar. "Som la víctima de l'exclusió. Els del 'no és no' són ells", ha emfatitzat.





Per tot això, ha deixat clar que dilluns li deixarà clar que és el PP no li va a donar suport perquè és l'"alternativa". "Que no esperi res el dilluns perquè trobarà un partit que és l'alternativa per acabar amb aquesta deriva nacionalista i anticonstitucional d'un socialisme que ha perdut la seva essència", ha afirmat rotund.





El líder dels populars ha criticat una vegada més que Sánchez hagi trigat més d'un mes des de les eleccions a citar-lo per a una reunió i ha admès que li "va sorprendre" que a les 36 hores dels comicis se "solemnites el seu pacte de l'abraçada "amb Pablo Iglesias al Congrés dels Diputats. "A mi em fa mal Espanya en termes de Unamuno i em fa una mica de vergonya aliena qui governa Espanya", ha proclamat.