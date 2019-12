Una feble cimera del clima s'allarga sense aconseguir acords

La XXV Conferència de les Parts de la Convenció de l'ONU sobre Canvi Climàtic (COP25) és la que més s'ha prolongat en els 25 anys d'història d'aquesta cites. Malgrat que, com és habitual, el seu tancament estava previst el divendres 13 de desembre les maratonianes reunions continuen des de llavors per intentar aconseguir un acord que de moment no ha arribat.









Més enllà de les 06.30 hores d'aquest diumenge 15 de desembre, la pròrroga d'aquesta Cimera, sota Presidència xilena però celebrada a Madrid, s'ha convertit en la més llarga de tots els temps. D'aquesta manera, li treu el dubtós mèrit a l'anterior cita més llarga, la de Durban el 2011.





La ministra xilena Carolina Schmidt va celebrar un plenari informal al tall de la mitjanit de dissabte assegurant que vol arribar a un acord "consensuat" i "realment ambiciós", i va reclamar l'ajuda de la ministra en funcions de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per desencallar tots els assumptes que segueixen empantanegats, a excepció de l'Article 6 de l'Acord de París (mercats globals de carboni), que va assegurar portaria personalment.





Malgrat l'obstinació, han tornat a incomplir-les previsions de la Presidència, que esperava celebrar un nou plenari informal cap a les 03.30 hores de la matinada i obrir el plenari final a partir de les 05.00 hores. Ni una cosa ni l'altra ha arribat a produir-se i el plenari final s'ha reprogramat per a les 08.00 hores aproximadament.





Després del plenari informal, la Presidència ha fet públiques noves propostes de text que urgeixen a les parts, en relació a l'ambició climàtica, a considerar la bretxa actual entre els esforços i objectius climàtics de l'1.5 / molt per sota dels 2 graus quan comuniquin o actualitzen els seus compromisos en 2020 al temps que requereix informes sobre noves promeses abans de les COP26 de Galsgow.





També recull d'alguna manera les demandes de la Xina, Índia, Brasil i Sud-àfrica, que reclamaven que els països rics Higan una avaluació el nivell de compliment dels compromisos adquirits en el període anterior a l'Acord de París (pre2 /20), en establir la celebració de sessions en 2020 i 2021 i requerir informes al respecte.





PRESIDÈNCIA "FEBLE"





Un dels aspectes que ha pogut allargar una cita com aquesta és la debilitat de la Presidència xilena, segons assenyalen fonts dels observadors de la negociació, que creuen que la ministra ve afeblida per la situació interna del seu país i tampoc ha fet els deures previs. Aquest dissabte, les ONG han estat també molt crítiques amb els anteriors esborranys presentats per la presidència xilena, que han qualificat d'"inacceptables".





A més, els països més vulnerables han estat exclosos de les negociacions al llarg d'aquest dissabte i el representant de Papua Nova Ghinea ha reclamat a la ministra durant el plenari informal transparència i inclusió de totes les parts per poder arribar a un acord.





Els països vulnerables estarien sent exclosos de les negociacions climàtiques, al menys de les referides als mercats de carboni i també a les del Mecanisme Internacional de Varsòvia de Pèrdues i Danys.





Així ho ha denunciat aquest vespre Harjeet Singh, d'ActionAid International, mentre tenien lloc les discussions entre els negociadors d'aquests dos aspectes. Concretament Singh ha lamentat que se'ls estigui excloent de les negociacions sobre les unitats de crèdits dels mercats globals de carboni, mentre que altres fonts han confirmat que tampoc han estat convidats a les converses sobre el Mecanisme de Varsòvia.





També ho ha corroborat a través d'un tuit l'Aliança de les Petites Illes (AOSIS) que asseguren que els principals països desenvolupats estan discutint traslladar els crèdits de carboni de el Protocol de Kyoto a l'Acord de París, cosa que consideren bàsic per a la integritat ambiental. "Per què les nacions vulnerables estem excloses?", Pregunten.





Singh ha considera "definitivament inacceptable" aquesta situació i fins i tot ha avisat que excloure a una de les parts de la negociació no estaria permès a la Convenció.





També a través de la xarxa social Twitter, el director del grup de països menys desenvolupats dins de les negociacions de canvi climàtic de l'ONU, el bhutanès Sonam Phuntsho Wangdi, ha exigit que els països vulnerables, dins el grup LDC, "han de tenir un lloc a la taula "perquè aquests assumptes són crítics per assegurar la integritat mediambiental de l'Acord de Clima de París.





Així mateix, fonts d'un país membre de el grup de l'Associació Independent d'Amèrica Llatina i el Carib han confirmat que aquesta situació no només és certa sinó inacceptable i que això ha provocat que fins i tot alguns delegats estiguin abandonant la negociació.





Les discussions sobre l'article 6 (mercats globals de carboni) s'estan duent a terme sense que els països vulnerables hagin estat convidats a la negociació cosa que des dels observadors consideren "inacceptable".





En aquest sentit, ha advertit que qualsevol cosa que es faci sobre els mercats de carboni està lligada a la integritat ambiental i ha recordat que aquests països són els que més estan patint el canvi climàtic.