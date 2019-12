El PSC aprova una nova executiva continuista amb més pes de diputats

Un 93,5% dels delegats de el PSC congregats al 14 Congrés dels socialistes han avalat aquest diumenge la proposta continuista d'Executiva del primer secretari, Miquel Iceta, que situa l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, com a presidenta del partit en una executiva de continuïtat i amb més pes dels diputats socialistes de Parlament.









Els 848 de delegats que han participat en la votació ho han fet de forma telemàtica a través dels seus telèfons i en ordinadors situats al recinte de Palau de Congressos de Catalunya, on se celebra el conclave, i han avalat la proposta d'Iceta amb 793 vots a favor, 11 abstencions i 44 vots en blanc.





Núria Marín exercirà com a presidenta per substituir en la presidència de el partit a l'exalcalde de Lleida Àngel Ros, que des de 2018 és ambaixador d'Espanya a Andorra, en una executiva amb nous alcaldes i nous diputats de Parlament, de fet el nombre de membres de la cambra es veu reforçat.





Es tracta d'una Executiva continuista amb l'anterior, encara que introdueix algunes novetats, amb l'objectiu manifestat pel propi Iceta d'aconseguir situar el partit com "primera força a Catalunya".





També es tracta d'una Executiva àmplia formada per 51 membres -més 13 membres nats- en què Barcelona té una gran representació i, malgrat que no tindrà grans canvis, incorporarà a noves figures com els diputats al Parlament Esther Niubó i Raúl Moreno.





La portaveu de PSC al Parlament, Eva Granados, ha estat escollida com a nova viceprimera secretària de la formació i Salvador Illa repeteix en el càrrec de secretari d'organització assumint les tasques d'acció electoral.





La secretària de formació, Sonia Guerra, serà la nova secretària de Polítiques Feministes de la direcció d'el partit; l'alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, serà el secretari d'Acció Institucional, i la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, portarà la secretària de Transició Ecològica del partit.





Entre les novetats, hi ha la del diputat de Parlament, Raül Moreno, que assumirà la secretaria de Polítiques Socials i Igualtat, mentre que la cap de gabinet de la presidenta de el grup dels Socialistes i Demòcrates (S&D) al Parlament Europeu, Laura Ballarín , serà la secretària de Política Europea i Internacional, i Niubó la d'Educació.





Fonts socialistes han explicat aquest diumenge que el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, repeteix com a secretari de política municipal, i el que era secretari de Coordinació i Implantació Territorial, José Luís Jimeno, es queda amb Coordinació Territorial.





Els diputats de Parlament Ferran Pedret, Rosa Maria Ibarra, Assumpta Escarp i Oscar Ordeig seran el secretari de Moviments Socials i Memòria; la secretària de Justícia, Habitatge i Funció Pública; la secretària de Salut i Seguretat i el secretari de Món Rural i Esports respectivament, i Enric Casas continua amb la secretaria de Comunicació i afegeix Imatge a les seves funcions.





El socialista Quico Trillas s'encarregarà d'Economia i Hisenda, i la diputada de la Cambra catalana Alícia Romero s'encarregarà d'Universitats i Investigació; mentre que el secretari d'Estat d'Indústria, Raül Blanco, que també serà a la llista, portarà Indústria, Energia i Transició Digital.





La diputada al Congrés Mercè Perea, serà la secretària de Sistema de pensions; el secretari de Treball de PSC, Pol Gibert, afegeix a les seves funcions Formació; el diputat de Parlament Jordi Terrades portarà Infraestructures i Territori; i David Donaire repetirà en xarxes socials, entre altres.





En l'equip de secretaris nacionals, també hi haurà presència d'alcaldes com la de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon -Objectius de Desenvolupament Sostenible-; i les noves incorporacions, com l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor -Política Municipal-; el de Mataró, David Bot -de Política Municipal-; la de Sabadell, Marta Farrés -Política Municipal-, i a més, la de Gavà, Raquel Sánchez -Estratègia del clima- i el candidat de PSC per Terrassa, Alfredo Vega -educació-.





MEMBRES NATS





Entre els membres nats que també seran a la cúpula de direcció hi ha la presidenta de Congrés, Meritxell Batet;, el diputat a la cambra baixa José Zaragoza, l'eurodiputat Javi López; els alcaldes de Lleida i Tarragona, Fèlix Larrosa i José Fèlix Ballesteros, i la portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque.