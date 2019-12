El PSC reivindica el català com a llengua de cohesió i no de segregació

El PSC ha aprovat aquest diumenge una resolució que reivindica el català com a llengua de cohesió i els drets lingüístics de tots davant "el risc de polarització entre els dos segregacionismes presents a la societat catalana", després d'incloure el concepte d''immersió lingüística', per tal de renovar-la i flexibilitzar-, en la ponència del seu 14 Congrés -que se sotmet al plenari aquest diumenge-.













La proposta ha estat avalada per tots els delegats que han assistit al 14 Congrés de PSC -que són 1.069-, excepte un, que s'ha abstingut, i ha estat defensat per la portaveu del partit al Parlament, Eva Granados.





La resolució parteix de la base que la societat catalana està compromesa amb el foment de la llengua catalana, i disposa de dues llengües de comunicació en el territori que són el català i el castellà, juntament amb l'aranès.





En el document, els socialistes recorden l'impuls que al costat de el PSUC van donar a la immersió lingüística i com convergents i republicans eren reticents en els orígens i malgrat això la van recolzar perquè la llengua no fos una barrera sinó "un element de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats".





El PSC reafirma el seu compromís amb la llengua catalana i el respecte i la garantia de drets lingüístics de tot el món i alerta que estan "d'una banda els que menyspreen la diferència. D'una altra, els que la defensen, però sembla que pretenguin crear comunitats separades o imposar el monolingüisme català".





"Per cert nacionalisme, la immersió en català ha estat entesa no com un mètode per al domini efectiu d'aquesta llengua per part de les persones castellanoparlants, sinó com la materialització del model monolingüe que alguns somiaven, i això comparteix la instrumentalització d'un mètode pedagògic cap a finalitats ideològiques que el degraden", continua el text.





Els socialistes seguiran apostant, "com ho fa la Llei d'Educació de Catalunya, pel català com a llengua vehicular a l'escola", modernitzant i flexibilitzant el model d'immersió lingüística per donar resposta a totes les realitats sociolingüístiques, i avançant cap a un model plurilingüe -en la línia del que proposat per la Conselleria d'Educació en 2018, afirma la resolució-.





Així i tot, destaquen que "cal vetllar perquè cap llengua cooficial quedi exclosa de l'escola com a llengua vehiculadora d'ensenyament, per raons d'aprenentatge però també per qüestions afectives i simbòliques".





Granados considera que els socialistes obren un debat necessari en matèria lingüística: "Tenim l'evidència que com a país no estem fent bé les coses, i el PSC vol obrir aquest debat per millorar la igualtat d'oportunitats".





"Davant els koiné, aquells que ens diuen als castellanoparlants colonitzadors lingüístics i que volen que el castellà sigui llengua estrangera, i davant dels que ens diuen nacionalistes per voler garantir la convivència des del compromís tancat amb el català, els diem que Catalunya té dues llengües de comunicació, dues llengües d'afecte que les sentim i vivim com a pròpies, i per això no ens callaran", ha dit.





UNA "CATALUNYA GUANYADORA"





En la resolució 'Crida per a una Catalunya guanyadora', aprovada per unanimitat, el PSC aposta per canviar el rumb de la política catalana per impulsar "un canvi de prioritats, de polítiques, de govern i de president", fugint de la confrontació.





Encapçalen el document els dos primers versos d''Els Segadors', que recullen l'esperit d'un document que vol apel·lar als que "no es resignen a la frustració" i creuen convenient superar una dinàmica de blocs enfrontats.





En concret, apel·len als sectors polítics progressistes, federalistes, catalanistes i d'esquerres, "els que no volen ni retrocedir ni fer un salt al buit" i que creuen que Catalunya pot i ha de tenir una economia i uns serveis públics millors.





CONTRA LA DESPOBLACIÓ





La resolució 'Revertir la despoblació, l'envelliment i la manca d'oportunitats en el món rural', presentada pels alcaldes socialistes i aprovada per unanimitat, defensa "garantir una vida digna per a qui decideixi habitar en l'entorn rural, complint així amb el principi constitucional d'igualtat, llibertat i no discriminació de la ciutadania ".





La resolució lamenta el "profund desequilibri entre els diferents àmbits territorials" de Catalunya, circumstància que demanen revertir amb més serveis públics i infraestructures de les àrees rurals, ajudes i incentius fiscals per al sector primari i reformes legislatives per a, per exemple, dotar els municipis de menys de 5.000 habitants d'un estatut singular i de més recursos.





També parla de la protecció de l'entorn a la lluita contra el canvi climàtic: "Els espais rurals i de muntanya són imprescindibles per garantir el futur de la nostra societat, d'ells depèn la qualitat de la nostra alimentació, la regeneració de l'aire que respirem, l'aigua que consumim, molta de l'energia renovable que necessitem produir, i la preservació de la biodiversitat de les cultures".