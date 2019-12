La cimera del clima acaba amb un acord de mínims per reduir les emissions de CO2

La XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic (COP25) ha aprovat, finalment, un acord que recull els tres temes per als quals Xile va demanar ajuda de facilitació a Espanya, que inclouen l'ambició climàtica, els mecanismes de pèrdues i danys i el finançament.









El document final 'Xile-Madrid Temps per a l'Acció' demana a les parts a augmentar la seva ambició climàtica en matèria de reducció d'emissions en l'any 2020, d'acord amb la recomanació científica de limitar el creixement de la temperatura global a 1,5ºC .

















Durant el plenari que ha començat prop de les 10.00 hores, la discussió ha estat a punt de tirar per terra l'acord per l'oposició del Brasil a incloure dos articles sobre el paper dels oceans i els sòls.





Després d'un intens debat, en el qual tots els països que van intervenir van subratllar la importància d'aquests dos articles i la moderació i equilibri de la seva redacció, així com l'esforç que ha suposat en les dues setmanes de negociacions, el Brasil va acceptar mantenir el relatiu a sòls però no oceans i, finalment, en una nova ronda de debat en la qual fins i tot es va oposar a la seva postura el seu veí Argentina, el país presidit per Jair Bolsonaro va acceptar mantenir el text final "en consideració" de Tuvalu i Indonèsia.





El text expressa la "urgent necessitat" d'augmentar l'ambició dels compromisos nacionals de reducció d'emissions per a lluitar contra el canvi climàtic en 2020, d'acord amb el calendari que en 2015 va fixar l'Acord de París i expressa que aquests nous compromisos han de superar l'actual bretxa que existeix amb els actuals, amb els quals la temperatura global podria superar els 3 °C d'increment.





En aquest sentit, reivindica la coherència de l'ambició dels països amb el que demana la ciència i el que la població mundial exigeix als carrers i reconeix també l'acció climàtica de la resta d'actors no governamentals a les quals anima a incrementar i generalitzar estratègies compatibles amb el clima.





El document compromet als països a treballar i a aprofundir en les respostes contra els danys "irreversibles" que provoca el canvi climàtic als països més vulnerables en el marc del Mecanisme de Varsòvia de Pèrdues i Danys i inclou també un nou pla en matèria de gènere que permetrà en el futur donar resposta a l'efecte del canvi climàtic que són desiguals per a les dones i nenes.





En la matinada la presidenta xilena de la COP25, Carolina Schmidt, va demanar la col·laboració de la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, per a desbloquejar aquesta qüestió, així com el Mecanisme de Varsòvia per a compensar les pèrdues i danys i el finançament.





TERESA RIBERA: EL MANDAT ÉS "CLAR"





Teresa Ribera ha destacat que el mandat "és clar" i els països hauran de presentar les seves contribucions nacionals més ambicioses que les actuals l'any pròxim. "És important respondre a les demandes de la gent i de la Ciència, i comprometre'ns a fer més i més ràpid", ha insistit.





En el resultat final queda expressat que tots els actors han de fer més i fer-ho més ràpid contra l'emergència climàtica i segons ha manifestat la ministra espanyola, aquest document és "la base" que permet actuar "ja". "El temps de l'acció és ara", ha sentenciat al mateix temps que considera que les Cimeres del Clima ja no són solament un fòrum per a establir les regles, sinó que a Madrid s'ha iniciat una nova etapa que "requereix de més acció i de més actors".





Per això, celebra que el resultat de la cimera "reflecteix" el que es va pretendre amb l'Acord de París. "Està ocorrent: els diferents sectors estan passant a l'acció. Bona part d'ells han vingut a mostrar per què volen associar-se al procés de descarbonització, formar part d'ell i aconseguir que vagi més ràpid", ha destacat la ministra.





D'altra banda, fruit d'aquesta COP és la Xarxa de Santiago, que permetrà "catalitzar" l'assistència tècnica d'organitzacions i experts a aquests països vulnerables, amb la finalitat de millorar la seva capacitat per a respondre a l'efecte del canvi climàtic. Precisament aquesta era una de les reclamacions dels petits Estats.





Quant al pla d'acció de Gènere, una altra de les qüestions controvertides d'aquestes dues setmanes, el text assenyala que es desenvoluparan mesures per a respostes a aquest efecte desigual del canvi climàtic en dones i nenes, i a promoure el seu paper com a agents del canvi. El pla es revisarà el 2025.





El document final aprovat reivindica el paper del coneixement científic com a eix principal que ha d'orientar les decisions en matèria de canvi climàtic i per a augmentar l'ambició dels països i la resta d'actors, al mateix temps que agraeix l'aportació del Panell d'Experts de Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC) així com els seus informes especials publicats en l'últim any, sobre sòl i oceans.