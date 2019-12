Mor una dona de 82 anys després de ser atropellada per un patinet a Barcelona

Una dona de 82 anys va morir el passat 25 de novembre després de ser atropellada tres dies abans al carrer del Carme de Barcelona per un patinet elèctric, ha confirmat l'Ajuntament aquest diumenge.





Es tracta de la primera víctima mortal per un atropellament de patinet a la capital catalana. La Guàrdia Urbana investigarà amb l'hospital on va ser atesa per saber si la mort pot ser conseqüència de l'atropellament.





El personal sanitari que la va assistir va manifestar que la assistien per un atac d'ansietat, han explicat les mateixes fonts.