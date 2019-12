La selecció femenina d'handbol perd el Mundial davant Holanda per un penalti

La selecció femenina espanyola d'handbol s'ha proclamat subcampiona del món en perdre la final amb Holanda per 29-30.













Espanya va perdre en l'últim segon. Després d'una remuntada en la segona part i possessió per a guanyar l'or, una exclusió i un llançament des dels 7 metres va deixar sense opcions a la selecció espanyola.





La selecció espanyola femenina d'handbol s'ha penjat la medalla de plata en el Mundial del Japó 2019 després de caure en la final davant Països Baixos (29-30), en un dramàtic i qüestionat final en el qual Lois Abbingh va segellar, des dels set metres, la victòria per a les d'Emmanuel Mayonnade.





Faltaven sis segons per al final, després que Wester detingués un llançament a Shandy Barbosa en l'últim atac espanyol, quan les col·legiades van mostrar la cartolina vermella a Ainhoa Hernández per interpretar que estava dins de l'àrea i dificultava el servei de la portera rival. Davant el desconcert de tot el Park Domi de Kumamoto, la lateral esquerre Lois Abbingh no va fallar des dels set metres.





Així i tot, les 'Guerreres' confirmen la seva millor actuació en un torneig mundialista, millorant la tercera posició reeixida al Brasil 2011, i uneixen el premi a les dues plates en Europeus -2008 i 2014- i als bronzes del Brasil i dels Jocs Olímpics de Londres de 2012.