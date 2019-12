ONG censuren que els resultats de la cimera del clima no reflecteixen la "veritat" de la ciència

Greenpeace, Amics de la Terra, SEO-BirdLife, Ecologistes en Acció, WWF i Oxfam Intermón han criticat que els resultats de la Cimera de Clima (COP25) que s'ha celebrat a Madrid no reflecteixen l'opinió del carrer ni la "incontestable veritat" de la ciència.









Greenpeace ha qualificat d'"inadmissible" que les empreses contaminants "hagin imposat els seus interessos". Ha destacat que la "forta i silenciosa" pressió exercida pels lobbies dels combustibles fòssils i de corporacions, que, al seu parer, "només defensen els seus propis interessos", han "soscavat" els avenços de la COP25 de Madrid.





"De nou, la por que els seus lucratius negocis es veiessin afectats ha fet que exercissin tota la seva influència per evitar un acord multilateral que abordés de forma decidida l'emergència climàtica", ha assegurat l'ONG.





Durant la COP25, Greenpeace ha lamentat que s'ha "tancat literalment la porta" a la ciència i a les exigències de la societat civil, que demanaven acordar solucions urgents i ambicioses a l'emergència climàtica"."En canvi, els polítics es van barallar pel model de trànsit d'emissions de l''Article 6', que amenaça els drets dels pobles indígenes i posa un preu el medi ambient", ha precisat.





"Hi ha hagut una mobilització sense precedents per la urgència a actuar, però no ens han escoltat. Els governs i empreses que realment tenen el poder sobre la taula i hauria de plantejar ambició no ho han fet, resulta molt decebedor", ha subratllat la coordinadora d'Amics de la Terra, Blanca Rubial.





Precisament, ha indicat que l'acord final és un "acord de mínims" i ha posat èmfasi en la "falta d'ambició" i de "compromís" dels governs durant la ronda de negociacions. "Cal injectar milers de milions d'euros perquè els països que més pateixen s'adaptin. En el finançament el fracàs és estrepitós", ha afirmat.









Per al responsable de Clima i Energia d'Ecologistes en Acció, Javier Andaluz, s'ha perdut "una oportunitat" especialment en temes "fonamentals" de finançament. Així, ha afegit que l'adaptació és un "problema" especialment per als països de sud i que el Fons Verd pel Clima "encara no té la quantitat de diners suficient".





"Ens alegrem que l'article 6 no s'hagi desenvolupat, els mercats de carboni sota el Protocol de Kyoto ja van generar enormes vulneracions dels drets humans", ha subratllat Andaluz, que ha destacat que l'adopció de el pla de gènere "s'hauria d'haver vist molt més complementat".





En les seves paraules, la COP25 és la "cimera de la ciutadania, d'un any després de Greta". "Davant la inacció hem vist que ha ressonat la veu de la ciutadania. Hi ha una enorme distància entre la gent que està al carrer i els polítics que és aquí", ha precisat.





"Els resultats d'aquesta Cimera estan molt lluny de la urgència que la gent està cridant als carrers i de la incontestable veritat de la ciència", ha assenyalat la directora executiva de SEO-BirdLife, Asunción Ruiz.









Tot i que ha reconegut que s'ha aconseguit "mantenir la integritat" de l'Acord, ha matisat que caldrà "treballar molt perquè s'avanci" en la Cimera de Clima de l'any 2020 a Glasgow. "Per primera vegada les solucions basades en la naturalesa es reconeixen com a part de les solucions per frenar el canvi climàtic", ha comentat.





En aquest sentit, Ruiz ha afegit que a la COP25 s'ha acceptat que la natura és una "bona basa" per a l'adaptació però que "no s'ha aconseguit mantenir la seva funció com a embornals de carboni en la mitigació". "La majoria dels temes importants s'han ajornat per al 2020 a Glasgow", ha lamentat.





Tot i això, la directora executiva de SEO-BirdLife ha afirmat que a la COP25 "no s'ha fracassat" perquè "s'ha treballat molt dur" encara que parts "molt fonamentals" de l'emergència climàtica hagin d'esperar al 2020. "Les veus de la gent criden més alt i demanen més urgència del que s'ha aconseguit ", ha sentenciat.





Per la seva banda, la responsable de Programa Clima i Energia de WWF Espanya, Mar Asunción, ha assegurat que "no hi ha ni cap compromís perquè els països hagin de presentar objectius més ambiciosos" el 2020. "Amb el presentat arribaríem a un acord de més graus, els governs no s'estan comportant adequadament perquè no estan escoltant la veu de la ciència ni de la societat que clama per accions més urgents", ha comentat.





En la mateixa línia, ha incidit que la societat civil seguirà "actuant, pressionant". "Clamem que per favor els governs actuïn, no poden defraudar. La crida d'aquesta COP és massa feble per garantir que tots els països garanteixin objectius de reducció més ambiciosos", ha lamentat.





Finalment, l'organització 350 ha criticat que les delegacions han "fallat una vegada més" en la lluita contra el desafiament de la crisi climàtica davant les demandes d'"acció ràpida i radical" de la societat civil i de les advertències "cada vegada més preocupants "de científics i investigadors.