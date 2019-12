49 periodistes assassinats en el món en 2019, la xifra més baixa dels últims 16 anys

Classificació mundial de la llibertat de premsa 2019 / Reporters sense Fronteres





Quaranta-nou periodistes van ser assassinats a tot el món el 2019, la xifra més baixa dels últims 16 anys, segons l'informe anual de Reporters Sense Fronteres (RSF).





Aquesta xifra "històricament baixa", comparada amb la mitjana de 80 morts a l'any en les dues últimes dècades, es deu principalment a la disminució del nombre de periodistes morts en els conflictes armats del Iemen, Síria i Afganistan.





"Aquesta disminució no hauria d'esborrar una realitat que persisteix: el nombre de periodistes assassinats en els anomenats països pacífics també segueix sent elevat", amb el mateix nombre de morts que l'any anterior (10).





"Amèrica Llatina, amb un total de 14 morts a tot el continent, s'ha convertit en una zona tan mortífera per als periodistes com l'Orient Mitjà", diu RSF.





"Encara que es percep com un descens sense precedents en el nombre de periodistes assassinats en zones de conflicte, també observem que més periodistes són assassinats sabent per fer la seva feina en països democràtics, el que constitueix un veritable desafiament per a les democràcies", indica el Secretari General de la RSF, Christophe Deloire.





L'informe també enumera el nombre de periodistes detinguts a tot el món durant el seu mandat: 389 periodistes, fet que suposa un augment del 12% en comparació amb 2018.





"Gairebé la meitat dels periodistes estan detinguts en només tres països: Xina, Egipte i Aràbia Saudita. Només la Xina, que ha intensificat la repressió de la minoria uigur, té un terç dels detinguts", denuncia l'organització no governamental.