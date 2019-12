Tres magistrats del Constitucional consideren que es van vulnerar els drets de Junqueras

Tres magistrats del sector progressista del Tribunal Constitucional (TC) defensen que el Tribunal Suprem va haver de imposar a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras durant la instrucció i judici pel Procés una mesura "menys lesiva" que el seu manteniment en presó preventiva, ja que això " hagués tingut menor afectació "al seu dret de representació política.









Així ho assenyalen els magistrats Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Fernando Valdés en el vot particular de la sentència en la qual, tot i això, la majoria del tribunal de garanties desestima el recurs de Junqueras contra la seva permanència a la presó provisional durant el judici.





La sentència, el contingut íntegre ha estat donat a conèixer aquest parts, va suposar per primera vegada la ruptura unanimitat dels dotze magistrats de TC havien mantingut fins al moment en els assumptes relacionats amb el conflicte independentista.





Segons el parer d'aquests magistrats "era possible adoptar una decisió que, tot i no enervant totalment el risc que s'intentava controlar amb el manteniment de la presó provisional, fos menys lesiva per als interessos constitucionals vinculats a el dret de representació política del recurrent". En optar per no aplicar aquestes mesures, el seu dret "es veia anul·lat", afegeixen.