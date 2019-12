Cinc anys de presó per a un col·laborador de Borràs al ILC per falsificació i narcotràfic

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys de presó a un col·laborador de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC) Isaías Herrero per narcotràfic i falsificació de moneda, segons la sentència.





Herrero --a qui Borràs presumptament va adjudicar contractes a dit-- ha rebut una pena menor a la que li correspondria perquè abans del judici va admetre que tenia bitllets falsos i drogues, el que va permetre un acord entre la defensa i la fiscalia per rebaixar la pena , segons publica 'El Periódico'.









En la sentència, el tribunal considera provat que tant Herrero com el seu soci Marc Gómez van actuar "moguts per un ànim d'enriquiment il·lícit" rebent bitllets falsificats en una oficina postal de Castellbell i el Vilar (Barcelona) per col·locar-los al mercat.





En el registre policial a el domicili d'Herrero, els agents van trobar una bàscula de precisió i diverses bosses amb cànnabis, MDMA i heroïna.





A més, Herrero va manipular el comptador d'electricitat del seu habitatge, la qual cosa el tribunal calcula que va causar un perjudici de 2.456 euros a les empreses subministradores, de manera que la sentència el condemna per un delicte de defraudació a pagar una multa de 360 euros.





ATENUANT DROGADDICCIÓ





Tant a Herrero com a Gómez se'ls condemna a dos anys de presó i una multa de 1.400 euros per falsificació de moneda, i en el cas d'Herrero la decisió presa com a circumstància atenuant la drogoaddicció que ha acreditat amb informes mèdics.





Herrero és condemnat a tres anys i una multa de 2.960 euros per un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que causen greu dany contra la salut, també comptant amb l'atenuant de drogoaddicció.