Un terç dels espanyols de 30 a 34 anys viuen amb els pares

Un 29,2% dels joves espanyols de 30 a 34 anys no estan emancipats, és a dir, que viuen encara a casa dels seus pares, un percentatge que augmenta fins el 81,4% entre els joves de 16 a 29 anys, la major taxa dels últims 17 anys, segons el balanç general de l'Observatori d'Emancipació de el Consell de la Joventut.













Així, l'informe, presentat aquest dimarts 17 de desembre a Madrid, i que recull dades del primer semestre del 2019, revela que la taxa d'emancipació a Espanya de joves entre 16 i 29 anys és del 18,6%, el valor més baix registrat des de l'any 2002.





"Emancipar-nos és una missió impossible. Més del 80% de les persones joves no és que no vulguem sortir de les llars dels nostres pares, és que no podem", ha assenyalat la vicepresidenta de Consell de la Joventut d'Espanya, María Rodríguez.





A més, de les dades es desprèn que la superfície màxima tolerable de lloguer a la qual pot accedir una persona menor de 30 anys assalariada és de 25,4 metres quadrats. Per calcular aquesta dada, el sociòleg Joffre López, autor de la investigació, ha tingut en compte que els joves no haurien de destinar més del 30% del seu salari a l'habitatge.





No obstant això, l'estudi posa de manifest que una persona jove que volgués accedir a un habitatge de lloguer en solitari, de mitjana hauria de destinar més del 90% del seu salari.

En aquesta línia, el sociòleg Joffre López ha puntualitzat que emancipar avui comporta "un risc d'estar en pobresa molt superior a 2018" i, així, "la gent que ho aconsegueix està en condicions més precàries".





Per a la vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, les dues causes de la baixa taxa d'emancipació a Espanya són "la feina" doncs, segons l'informe, el 92% dels contractes signats per joves són temporals, i "la gran pujada dels preus dels lloguers".