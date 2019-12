La RAE no planteja incloure fins al 2026 el concepte 'violència de gènere'

La Reial Acadèmia Espanyola (RAE) no planteja incloure el concepte 'violència de gènere' fins a l'any 2026, data en què està prevista que surti la nova edició del Diccionari de la Llengua Espanyola (DLE), segons han confirmat fonts de la institució .













Aquestes mateixes fonts han assenyalat que "de moment" no es contempla que aquest concepte sigui inclòs en alguna de les actualitzacions anuals que la RAE fa al diccionari digital i que aquest any han inclòs a paraules com 'antitaurí', 'beatlemania', 'zasca' o 'musli', entre d'altres.





L'estiu passat, la secretària d'Estat d'Igualtat en funcions, Soledad Murillo, criticava que la RAE no volgués incloure en el diccionari el terme 'violència de gènere', però que "no tingués cap problema" en incorporar altres com 'Twitter' o 'friki'.





"Quan nosaltres treballem el concepte 'violència de gènere', la RAE ens va dir que no era un concepte que estigués en el seu diccionari, en canvi no han tingut cap problema per posar 'Twitter' o 'friki'", assenyalava Murillo després d'impartir una xerrada en els Cursos d'Estiu de l'Escorial.





En aquest moment, la RAE ja va respondre que era un terme que podria aparèixer en la 24a edició del DLE, si bé en aquells dies no es coneixia data de sortida prevista. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, avançava a finals d'any que esperava comptar amb la nova edició del diccionari de la llengua espanyola per a l'any 2026.





La publicació d'aquesta 24 edició coincidiria amb el 300 aniversari de la publicació del primer diccionari de la llengua espanyola i Muñoz Machado avisava que podria incloure més entrades de les habituals, gràcies a la irrupció de les actualitzacions digitals.





En tot cas, el terme 'violència de gènere' ja està inclòs en el Diccionari de l'Espanyol Jurídic i en el Diccionari Panhispànic de l'Espanyol Jurídic, tots dos de la RAE, i el primer lliurement consultable a Internet, on es recull una detallada explicació sobre la definició i significat del "delicte de violència de gènere".





"Tot això sense perjudici de la revisió de l'entrada" violència "al DLE (Diccionari de la Llengua Espanyola) per afegir la forma complexa 'violència de gènere'", afegien l'estiu passat des de la institució.