El TSJC inhabilita Torra a un any i mig per mantenir el llaç a la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència en mantenir la pancarta per la llibertat dels presos i el llaç groc tot i la ordre de la Junta Electoral Central (JEC).









Torra va ser jutjat el 18 de novembre per tres magistrats del TSJC per un delicte de desobediència a l'ordre de la JEC, que va dictar que havia de retirar els símbols en període electoral per mantenir la neutralitat.





En el judici, Torra --primer president català jutjat en exercici-- va reconèixer: "Sí, la desobedecí, però és que era impossible complir una ordre il·legal, tots els membres d'aquesta sala ho saben que aquesta era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia competència per fer-ho".