Torra demana que el Parlament el ratifiqui en el càrrec: "A mi no m'inhabilita cap tribunal"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dijous als grups que el ratifiquin en el càrrec amb una votació al Parlament després de la sentència que dicta la seva inhabilitació d'un any i mig: "A mi no m'inhabilita cap tribunal".





Ho ha dit en una declaració institucional al Palau de la Generalitat davant els consellers d'el Govern, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li hagi condemnat a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència en mantenir la pancarta per la llibertat dels presos i el llaç groc en campanya electoral tot i l'ordre de la Junta electoral Central (JEC).





Després d'aquesta decisió, Torra considera "necessari" que el Parlament reafirmi la seva figura al capdavant de la Generalitat i fonts de Presidència han concretat que es descarta que la fórmula d'aquesta votació sigui una qüestió de confiança, per la qual cosa Torra demanarà als grups que impulsin una iniciativa per a això.