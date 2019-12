Presó per a un excapellà que estafava ancianes perquè li cedissin els seus béns

El Jutjat d'Instrucció 6 de Barcelona ha acordat presó provisional sense fiança per a un excapellà -que va ser expulsat el 2013 pel Vaticà- com a presumpte autor de múltiples estafes a ancianes perquè li cedissin els seus béns a canvi d'encarregar-se de les seves necessitats bàsiques fins que morissin i "fent-se passar per sacerdot catòlic", segons consta en la sentència signada pel jutge.









El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la causa està oberta per presumptes delictes d'estafa, tinença il·lícita d'armes i falsedat en document mercantil, i els Mossos d'Esquadra han detallat en un comunicat que el van detenir per segona vegada el dimarts després de trobar 3,5 milions d'euros en un local de la seva propietat.





Els Mossos consideren que l'investigat, de 45 anys, entaulava una relació de confiança amb les ancianes "convertint-se en la seva guia espiritual", i el relacionen amb sis estafes a dones que li van cedir en vida immobles, diners, joies i obres d'art, tot i que mantenen la investigació oberta per trobar noves víctimes a més de determinar l'origen de diners.





Arran de la investigació, els agents van trobar diumenge la maleta que contenia els 3,5 milions d'euros en un traster de el processat, a més de bosses amb joies i documents d'altres possibles víctimes encara no identificades.





La policia va començar a investigar els fets a l'agost, quan una dona de 91 anys va denunciar que un home de la seva confiança, que l'ajudava des de la mort del seu marit, l'havia estafat i coaccionat perquè li entregués 150.000 euros i diversos anells de diamants , a més de fer-li canviar el testament per posar-lo a nom d'ell.





L'home tenia al seu nom almenys sis propietats: quatre habitatges i un pàrquing a Barcelona i un habitatge a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), a més d'un habitatge i dos aparcaments a Càceres.





Els Mossos el van detenir per primera vegada el 5 de novembre i van escorcollar el seu domicili, on van trobar un retaule, un Crist de dos metres i diversos objectes litúrgics de gran valor històric, que van analitzar agents de la Unitat de Patrimoni Històric de el cos.





Després de passar a disposició judicial al novembre, l'home va quedar en llibertat i es va comprometre a tornar a les ancianes que havia sostret i a col·laborar amb la policia, però els agents van continuar contactant amb el seu cercle més proper, i així van trobar els 3,5 milions de la maleta més de 25 diamants i diversos llibres antics folrats en or.





En saber que els Mossos havien trobat el seu botí, l'home va intentar suïcidar-se saltant d'un pont de la Ronda de Dalt, a Barcelona, però els equips d'emergències van poder salvar-li la vida i després de diverses setmanes d'ingrés hospitalari la policia el va detenir a requeriment del jutge instructor.





EL BISBAT ESTUDIA SER ACUSACIÓ





En un comunicat aquest dijous, el Bisbat de Vic (Barcelona) ha explicat que estudia personar-se com a acusació particular contra aquest home, després que en l'escorcoll del seu immoble a Sant Vicenç de Castellet els Mossos van trobar nombroses obres d'art, algunes de pertanyents a parròquies i esglésies del Bisbat -com un retaule-.





Ha explicat que el 19 de novembre de 2013 va presentar un escrit a Fiscalia denunciant "una sèrie de fets presumptament delictius" comesos per l'investigat, i una setmana després va ser expulsat de l'estat clerical de forma permanent per decret de la Congregació per a la Doctrina de la fe del Vaticà, amb el que deixava de ser capellà i no podia exercir.





El 14 de maig de 2015, el Bisbat va ampliar l'escrit de denúncia en tenir coneixement de nous fets presumptament delictius vinculats a aquest home, que entre 2006 i 2011 va ser rector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, tot que "mai va ser capellà del Bisbat "i només treballava aquí.