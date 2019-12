Fiscalia demana que es mantinguin les ordres de detenció contra Puigdemont

La Fiscalia de Tribunal Suprem ha demanat al jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que mantingui les ordres nacionals i internacionals de detenció i la declaració de rebel·lia de l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, i que es dirigeixi al Parlament Europeu per a sol·licitar que se suspengui la seva immunitat.









Totes dues peticions es realitzen, segons detalla el Ministeri Públic en un document de 10 pàgines remès aquest dilluns a jutge, d'acord amb la interpretació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que la setmana passada va reconèixer la immunitat com a electe a la Eucámara del qual fos vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que a diferència de Puigdemont i Comín sí ha pogut ser jutjat i condemnat en ferm a 13 anys de presó i inhabilitació per un delicte de sedició en concurs amb malversació.





En relació amb les ordres de detenció, l'escrit signat pels quatre fiscals del cas --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena--, assenyala que tant aquestes com la declaració de rebel·lia que ara mateix pesen sobre els dirigents catalans fugits només podran deixar-se sense efecte "quan compareguin voluntàriament o siguin lliurats per a respondre dels càrrecs que se'ls atribueixen".





Aquestes mesures cautelars imposades sobre Puigdemont i Comín, afegeix la Fiscalia en el seu escrit, han de comunicar-se per Llarena al Parlament Europeu "com més aviat millor" amb la finalitat de "salvaguardar les finalitats del procés penal" que es manté contra tots dos per presumptes delictes de sedició i malversació.





Al mateix temps, el Ministeri Públic també reclama a Llarena que comuniqui de manera immediata a les autoritats judicials belgues tot aquest procediment perquè la justícia d'aquell país deixi en suspens la resolució del lliurament a Espanya els dos exdirigents catalans mentre l'Eurocambra decideixi sobre la immunitat de tots dos.





Al llarg del seu escrit, la Fiscalia recorda que tant Puigdemont com Comín van ser processats el 21 de març de 2018, quan romanien ja fugits a Bèlgica i que després de presentar-se a les últimes eleccions al Parlament Europeu van obtenir acta de diputats. El mateix dia que es va dictar la sentència, el passat 14 d'octubre, el jutge Llarena va reactivar les ordres de detenció europea i internacional que pesaven sobre tots dos.





REQUISITS PER A PROCESSAR





Després de recordar tota la legislació vigent aplicable a aquest cas, la Fiscalia recorda que la mateixa Sala que va jutjar a Junqueras i a altres onze exdirigents independentistes va establir, en ocasió del cas del primer, que el suplicatori --això és, el permís que ha de demanar-se a un parlament per a involucrar a un diputat en un procés penal-- manca de "justificació constitucional" en un cas com el del expresident de la Generalitat, quan l'assumpte ja es troba instruït i en els limítrofs del judici oral.





Afegeix que la immunitat parlamentària ha d'entendre's per a garantir el bon funcionament de la institució i la independència dels seus membres, però en cap cas com un "privilegi personal del diputat".





Quant a la interpretació que ha de fer-se de la recent sentència del TJUE sobre Puigdemont i Comín, l'escrit de la Fiscalia recorda que tots dos es van presentar a les eleccions al Parlament Europeu i van resultar triats quan ja havien estat processats i declarats en situació de rebel·lia --fugits de la justícia-- "pel que eren plenament conscients de les limitacions que comportava la seva situació processal en l'efectiu exercici dels seus drets polítics".





PUIGDEMONT BUSCA UN "PARAIGUA" PER A ELUDIR EL JUDICI





D'això dedueix la Fiscalia que la seva intenció des del principi, en presentar-se, era la de "acollir-se al paraigua de la immunitat que, al seu judici, li concedia l'elecció com a europarlamentaris amb el propòsit d'obtenir la llibertat i eludir el procés penal per aquest llit".





En aquest context, i donada la gravetat dels delictes que s'imputen tant a Puigdemont com a Comín i la seva situació de fugits de la justícia espanyola, la Fiscalia considera que es justifica el manteniment de les ordres de presó i detenció que el jutge Llarena va dictar contra ells, particularment les ordres europees (OED).