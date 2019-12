La Junta Electoral desestima les peticions d'inhabilitar Torra que van presentar PP, Cs i Vox

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha desestimat, amb un vot particular, les peticions d'inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, presentades per PP, Cs i Vox.









Segons la resolució, la JEP ho ha decidit reunida aquest dimarts per abordar les sol·licituds d'inhabilitació a Torra després de ser condemnat "en sentència no ferma" per desobediència en no retirar la pancarta i el llaç groc de la Generalitat en període electoral.





La decisió es pot recórrer davant la JEP abans d'acabar el 27 de desembre.





La JEP constata que la condemna a Torra no és ferma, mentre la Llei orgànica del Règim Electoral General (Loreg) considera inelegibles als condemnats per sentència no ferma per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les institucions de l'Estat; no per desobediència.





També constata que els escriptor de PP, Cs i Vox a la Junta Electoral demanaven el cessament de Torra com a diputat, la qual cosa comportaria el seu cessament com a president, perquè tot president ha de tenir escó del Parlament, segons l'Estatut.





La Junta recorda que se li va condemnar com a president, no com a diputat; i cita també l'Estatut per a afirmar que l'única causa de cessament d'un president de la Generalitat és "una pena d'inhabilitació per sentència judicial ferma".





Paral·lelament, afirma que la Junta Electoral Central (JEC) mai ha cessat a un diputat que a més presideixi una autonomia, sinó que els precedents de cessament són per sentències no fermes d'alcaldes condemnats per delictes contra l'Administració pública vinculats a la corrupció, amb presó a més d'inhabilitació.





La JEC conclou que, a diferència d'aquests casos, Torra ha estat condemnat per desobediència a 10 mesos de multa i a un any i mig d'inhabilitació, "la qual cosa constitueix penalment la condemna per un delicte de caràcter menys greu".





VOT PARTICULAR





El vocal no judicial de la JEC Pablo Nuevo López ha emès un vot particular en què dissenteix de la decisió majoritària de la Junta de no aplicar l'article 6.2.b de la Loreg i, per tant, de no aplicar-se una causa d'illegibilitat sobrevinguda.





Allega que sí que hi ha precedents d'un supòsit com el que s'analitza en aquest cas, ja que els precedents dels quals parla la resolució al·ludeixen a corrupció, i Nou pregunta si corrupció "no el podria ser la desobediència a l'òrgan encarregat de vetllar per la neutralitat de les institucions en període electoral".





Afegeix que la JEP està vinculada a la doctrina de la JEC i que el cas de Torra és de "inelegibilitat sobrevinguda que esdevé una causa d'incompatibilitat" segons l'article 6.2.b de la Loreg.