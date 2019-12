Torra al·lega que la Junta Electoral Central no té competències per decidir sobre incompatibilitats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs a la Junta Electoral Central (JEC) sobre la resolució del 24 de desembre de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona perquè considera que aquesta no té competències per decidir sobre incompatibilitats dels diputats de Parlament.









El recurs, presentat aquest divendres, demana "impugnar la decisió de la JEP de Barcelona de no donar tràmit d'audiència a Parlament" abans de desestimar, en aquesta resolució, les peticions d'inhabilitació de Torra presentades per PP, Cs i Vox després de ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "a sentència no ferma" per desobediència en no retirar la pancarta i el llaç groc de la Generalitat en període electoral.





Torra també vol impugnar la decisió de la JEP de "declarar-se competent per conèixer sobre l'al·legada incompatibilitat sobrevinguda en la qual, segons els partits sol·licitants, hauria incorregut com a diputat a Parlament", com a conseqüència de la sentència de TSJC, tot i no ser competent la JEP, defensa.





Així, el president català demana a la JEC que la Junta provincial repeteixi la resolució després d'escoltar el Parlament, ja que considera que la JEP hauria d'haver traslladat les sol·licituds a la Cambra catalana o bé hauria d'haver admés les peticions.





Ha mostrat la seva sorpresa davant el fet que la JEP es pronunciï sobre "unes sol·licituds que poden tenir una incidència directa sobre la composició de Parlament sense donar, al menys, trasllat d'aquestes sol·licituds a Parlament a efectes que pogués presentar les al·legacions" que considerés.





La JEP "en declarar-se competent, sense ser-ho, per conèixer aquest assumpte, no ha tingut en compte la jurisprudència de Tribunal Constitucional (TC), ni els mateixos precedents de la JEC", segons Torra, que també veu una vulneració de l'Estatut.





El president ha afirmat que en termes expressats per la JEC, "la competència per enjudiciar les situacions d'incompatibilitat dels diputats de Parlament correspon, en tot cas, al mateix Parlament, de manera que la JEP de Barcelona havia d'haver inadmès les sol·licituds".





També ha criticat que els partits polítics que van presentar les sol·licituds "no disposen de legitimació activa per a sol·licitar l'expedició de la credencial de diputat al Parlament en favor d'eventuals electes d'altres candidatures", com va pretendre el PP davant la JEP.





En la resolució del 24 de desembre, la JEP va desestimar, amb un vot particular, les peticions d'inhabilitació del president de Torra, presentades per PP, Cs i Vox, que demanaven el cessament de Torra com a diputat, el que comportaria el seu cessament com a president, davant del que la Junta va recordar que se'l va condemnar com a president, no com a diputat.





També va afirmar que la JEC no ha cessat un diputat que a més presideixi una autonomia, sinó que els precedents de cessament són per sentències no fermes d'alcaldes condemnats per delictes contra l'Administració pública vinculats a la corrupció, amb presó a més d'inhabilitació.