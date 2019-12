Surten de presó dos CDR més acusats de terrorisme

Alexis Codina i Ferran Jolis, els dos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme als quals l'Audiència Nacional ha permès sortir en llibertat sota fiança, ja han abandonat la presó madrilenya de Soto de Real en la qual es trobaven des de fa tres mesos.





Codina i Jolis s'uneixen a Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón i Xavier Buigas a sortir en llibertat provisional, i dels detinguts al setembre en l'operació Judes només queden a la presó Jordi Ros i Germinal Tomás Abueso. La defensa d'aquest últim ja ha presentat recurs d'apel·lació a la Sala Penal sol·licitant la seva excarceració, segons fonts jurídiques consultades.





Les defenses de Jolis i Codina han consignat aquest divendres al matí les fiances de 5.000 i 10.000 euros, respectivament, imposades per la Sala penal, de manera que el tribunal ha donat trasllat al jutjat més proper a la presó, a Colmenar Viejo, que al seu torn ha informat al Centre Penitenciari Madrid V. Sobre les 18.00 hores, la direcció de la presó ha signat la llibertat provisional dels dos investigats i, després de recollir les seves pertinences, han sortit.





Com ja va passar amb els altres tres detinguts que van ser posats en llibertat provisional la setmana passada, a les portes de la presó els esperava una vintena de persones, aproximadament, entre familiars i amics, que quan els han vist han començat a aplaudir entre crits de 'Llibertat'.





Com la resta d'empresonats al setembre, Codina i Jolis estan imputats per delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls, i ara queden en llibertat provisional amb mesures cautelars com ara compareixences setmanals en seu judicial, prohibició de sortida de territori nacional, lliurament de passaport i obligació de proporcionar un telèfon, domicili i persona de contacte.





L'excarceració de Jolis, com la de Duch, Buigas i Garzón, va comptar amb el vistiplau de la Fiscalia, que encara que va demanar mantenir la mesura de presó provisional, no es va oposar a la imposició d'una fiança. No obstant això, el cas de Codina és diferent, ja que el Ministeri Públic es va mantenir en el seu rebuig a la llibertat provisional perquè, segons la investigació, a diferència de la resta va utilitzar la seva casa com a laboratori clandestí i magatzem de substàncies precursores d'explosius.





Tot i aquesta posició del fiscal del cas, els magistrats de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional han decidit permetre sortir en llibertat provisional, encara que amb el doble de fiança que la resta.