Els trucs de Podem que permeten als seus càrrecs superar el límit dels 3 salaris mínims

Quan Podem va saltar a l'arena política a la fi de 2014, una de les seves primeres propostes va ser limitar el sou dels càrrecs públics. Per a la formació morada, qualsevol representant no havia de sobrepassar un determinat llindar en la seva remuneració per evitar que s'allunyés dels seus representats. Els mateixos diputats de Podem van complir amb l'exemple... aparentment.





Malgrat que el document ètic de Podem estableix que el "límit salarial general per a tots els membres de Podem [és] de tres salaris mínims interprofessionals" i per a "la totalitat de les seves funcions", res impedeix que un representant electe de Podem pugui complementar el seu sou base amb diferents complements que augmentin considerablement els seus emoluments.









Entre aquests complements es troben les dietes --fins 120 euros diaris per a hotels o fins a 30 euros per manutenció-- despeses per allotjament o també per aparcament, de fins a 100 euros en aquest últim cas.





D'altra banda, el propi reglament intern, aprovat el 2017, deixava la porta oberta a flexibilitzar la regla dels tres SMI: "les condicions econòmiques s'han d'adaptar a aquelles circumstàncies extraordinàries en què la persona sol·licitant justifiqui que suporta les càrregues econòmiques especials".





En aquestes condicions extraordinàries s'inclouen casuístiques comprensibles com tenir fills o majors a càrrec, malalties cròniques o tenir una família monoparental, però també situacions més subjectives com "obligacions contractuals o situacions personals que amb caràcter irreversible la persona no pugui cobrir si s'apliqués la limitació salarial, sempre que això li suposi un greu perjudici fins al punt d'impedir la seva activitat política o professional".