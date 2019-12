Exteriors obre una investigació després de l'incident sofert per una de les seves diplomàtiques a l'Ambaixada de Mèxic a Bolívia

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha acordat a última hora d'aquest divendres obrir una investigació sobre els fets ocorreguts durant la visita de l'encarregada de negocis 'ad interim' d'Espanya, Cristina Borreguero, a l'Ambaixada de Mèxic a Bolívia.





La decisió del departament que dirigeix en funcions Margarita Robles arriba després que la ministra de Relacions Exteriors de Bolívia, Karen Longaric, hagi anunciat que denunciarà al seu parell pel "atropellament a la sobirania" del seu país després d'un incident en la legació de Mèxic.





En concret, Longaric ha assegurat que "persones que han estat identificades com a funcionaris de l'Ambaixada d'Espanya a Bolívia, acompanyades per persones amb la cara coberta", haurien intentat "ingressar de forma subreptícia i clandestina a la residència diplomàtica de Mèxic a La Paz".





La ministra boliviana ha destacat que "la pregunta número u (...) és quin era el motiu perquè la ministra consellera d'Espanya visiti a l'ambaixadora de Mèxic acompanyada de persones amb la cara coberta i presumiblement armades, com han denunciat els veïns de la zona ".





En aquest sentit, ha sostingut que "la Cancelleria boliviana cursarà una nota a la Cancelleria del Regne d'Espanya denunciant aquests atropellaments i reclamant el compliment rigorós de la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques".





BOLÍVIA DENÚNCIA EL "ATROPELLAMENT" D'ESPANYA A LA SEVA SOBIRANIA





Per la seva banda, des del Ministeri d'Exteriors mexicà han indicat que Borreguero i el cònsol d'Espanya a Bolívia, Álvaro Fernández s'han reunit durant la jornada amb l'ambaixadora de Mèxic a Bolívia, María Teresa Mercado, a la Residència de Mèxic a Bolívia.





En el seu comunicat, recollit pel diari mexicà 'La Razón', el Ministeri ha ressaltat que la reunió va transcórrer amb normalitat durant 40 minuts i que posteriorment Mercado va acompanyar els visitants a l'entrada de les instal·lacions per esperar els seus automòbils, que "havien sortit del perímetre i es trobaven fora de la residència".





"A el veure que els vehicles diplomàtics no arribaven i els visitants ja no podien comunicar-se amb els seus xofers ni amb els seus elements de seguretat, l'ambaixadora Mercado es va desplaçar cap a l'extrem de la terrassa per observar si per la costa pujava algun acte des de la urbanització" , ha indicat.





Així, ha afegit que l'ambaixadora mexicana va escoltar crits i "va convidar a reingressar a la residència" a Borreguero i Fernández, després del que tots dos "van ser informats que les seves actuacions havien estat detinguts en l'accés de la urbanització cap a la residència de Mèxic i no els permetien ingressar".





Mèxic ha ressaltat que posteriorment es va confirmar que les autoritats bolivianes no donaven permís d'accés als vehicles i que Borreguero va aconseguir contactar amb la Cancelleria boliviana, que li va traslladar que havia de baixar a peu fins a l'entrada de la urbanització, al que tots dos diplomàtics es van negar en absència del seu equip de seguretat.





Finalment, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol s'ha limitat a obrir una investigació sobre l'incident, tot i que no ha ofert la seva versió del que ha passat a l'Ambaixada.