Bolívia, OEA va trobar tot just 226 actes electorals amb irregularitats

Gairebé un mes després de la consumació del cruent Cop d'Estat cívic-cristià-militar a Bolívia, ocasionat per un tweet irresponsable del secretari general de l'Organització d'Estat Americans (OEA), Luis Almagro, aquesta entitat finalment va publicar el seu Informe titulat: "Anàlisi d'integritat electoral, eleccions generals a l'Estat Plurinacional de Bolívia, 20 d'0ctubre de 2019. Informe Final".













L'Informe consta de 97 pàgines on assenyala: accions deliberades de manipulació de resultats, irregularitats greus, errors i indicis. Vegem cada un d'ells.





Accions deliberades de manipulació dels resultats. En aquest punt constata la paralització de el Sistema de Transmissió de resultats preliminars (TREP) a el 83% del còmput d'actes. A més, indica que el sistema informàtic utilitzat (el mateix que es va utilitzar en el Referèndum del 21 de febrer de 2016, on va guanyar l'oposició) era vulnerable.





Un sistema de transmissió alimentat per actes provinents un territori de més de milió de km2 pot aturar per diverses raons, una d'elles el difícil arribo d'actes de llocs llunyans a centre d'apilament. L'assumpte no és que s'aturi el sistema, sinó que la detenció canviï els resultats. I això és el que no demostra tècnicament l'Informe.





No hi ha al món cap sistema de seguretat, molt menys la cibernètica, que garanteixi la impermeabilitat total. Això ho sabem. Però, l'Informe no indica tècnicament el delicte producte d'aquesta "permeabilitat informàtica".





"... es va revisar 4,692 actes. En aquest anàlisi es van identificar 226 actes en què dos o més actes en un mateix centre de votacions van ser omplertes per una mateixa persona, denotant una acció intencional i sistemàtica per manipular els resultats ... " (Pàg. 4), indica el document.





L'Informe, encara que no indica la metodologia utilitzada per a l'auditoria, assenyala que el seu univers de mostra van ser 4,692 actes (d'un total de més de 34 mil). En ells van trobar 226 actes en què s'identifica que una mateixa persona plena més d'una acta.





L'Informe manca de rigor científic, a nivell metodològic, perquè no presenta la metodologia utilitzada per arribar als resultats assolits. No se sap com van identificar/optar per les mostres utilitzades. Es parla de dues quantitats diferents d'actes "auditades", 4,692 i 12,925. Quina de les dues quantitats és l'univers de la mostra?





Els "tècnics de l'OEA" desconeixen la realitat sociocultural boliviana. 'Hi ha comunitats allunyades on el professor de l'escola és l'únic alfabetitzat! I, malgrat les normes electoral, és explicable que més d'una acta d'un mateix centre de votacions estiguin omplerts per una mateixa persona, cosa que no necessàriament expressa la "intencionalitat fraudulenta" del que omple les actes.





Irregularitats greus. L'Informe qualifica com a errors greus "la transferència d'informació des del TREP cap al sistema de el còmput final". 'Tots dos són sistemes que conformen el sistema del còmput electoral! L'Informe no mostra evidències de suposades actes duplicades, si fos el cas.





Indica també com errors greus el fet que no totes les actes electorals hagin estat custodiades per agents de seguretat. Bolívia té territoris allunyats que ni la Policia coneix! Un altre error greu, indica l'informe, "es va constatar actes originals buides (sense omplir) a les instal·lacions del TSE a l'exterior". Que hi hagi actes buides no és cap il·legalitat!





Errors. L'Informe indica: "... al menys en 37 actes del vot a l'exterior el nombre de ciutadans sufragants era diferent del total de votants en les llistes índex". En quin país democràtic no existeix abstencionisme electoral?





Indicis. En aquest últim indica que: "328 actes observades, que es referien a canvis en els vots per a presidents, van entrar al còmput" (Pàg. 7). Aquí una altra contradicció de l'Informe: parla de "226 (actes) presentaven irregularitats" (pp 4 i 9), "... 328 (actes) es referien a canvis en els vots per a president" (Pàg. 7). Quina és la quantitat final d'actes amb irregularitats?





Conclou l'informe, "L'equip auditor ha detectat una manipulació dolosa dels comicis en dos plans. A nivell de les actes, a partir de l'alteració de les mateixes i la falsificació de les firmes dels jurats de taules. A nivell del processament dels resultats, a partir del readreçament de el flux de dades a dos servidors ocults ... "(pàg.10), però no mostra cap evidència d'aquestes manipulacions, ni en el cos de el document, ni en els annexos.





"No obstant això, les troballes són contundents. L'equip auditor no pot ignorar el conjunt de manipulacions i irregularitats observades a través de la feina en terreny i de l'anàlisi de les més de 200 denúncies i comunicacions amb informació que es van rebre. " (Pàg.10), indica el document.





D'aquestes denúncies moltes són tretes de la plataforma de Facebook, altres no tenen suport documentat, o són notes periodístiques.





"És sobre la base d'aquesta evidència que es reitera la impossibilitat de validar els resultats de l'elecció d'octubre", finalitza l'Informe.





L'Informe manca d'una elemental rigorositat metodològica i d'una serietat en la seva equació científica per arribar a les conclusions abocades.