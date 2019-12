El Govern central ha manifestat aquest divendres la seva confiança en que si les al·legacions de l'Advocacia de l'Estat a la sentència de Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat es presenten el dilluns 30 de desembre sigui possible complir l'objectiu que el mateix Executiu s'ha autoimposat per aconseguir "una investidura com més aviat millor".





"Entenem que donaria temps físic, es presenta el dilluns, donaria temps físic per atendre el que significa una investidura com més aviat millor", ha assenyalat la portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, preguntada en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres sobre si seria possible que el socialista Pedro Sánchez fos investit en segona votació la vigília de Reis, 5 de gener.





Celaá ha evitat parlar d'una data concreta i ha explicat el retard del pronunciament de l'Advocacia --la resta de les parts personades en el judici del 'procés' ja s'han manifestat-- respon a l'"estudi profund" que aquest òrgan està fent respecte d'una sentència "innovadora" de tribunal de Luxemburg que "canvia la doctrina" que hi havia fins al moment, segons la qual cada Estat membre de la UE decidia en quin moment els seus nacionals elegits en els comicis al Parlament Europeu obtenien la condició d'eurodiputats.









El passat 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va haver de ser reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions a Parlament europeu del passat mes de maig i gaudir "des d'aquest mateix moment" d'immunitat per poder assistir a la sessió constitutiva de l'Eurocambra a Estrasburg (França) el 2 de juliol.





La cort amb seu a Luxemburg deixa no obstant això en mans de Tribunal Suprem espanyol "apreciar els efectes aparellats a les immunitats de què gaudeix" Junqueras per l'article 9 del protocol sobre privilegis i immunitats de la UE, d'acord al dret europeu, ara que el exvicrepresidente de la Generalitat ha estat condemnat pel Suprem a 13 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte de sedició.





La Fiscalia va trigar tot just unes hores a reaccionar a la decisió del tribunal europeu, oposant-se a l'excarceració del líder d'ERC i sol·licitant a la Sala que el va jutjar l'execució immediata de la seva pena d'inhabilitació com europarlamentari.





Celaá ha assenyalat aquest divendres que les al·legacions de l'Advocacia "no determinen a punt final la decisió de Tribunal Suprem", els serveis jurídics del qual estaran estudiant també, ha dit la portaveu, com aplicar la sentència de tribunal de Luxemburg.





NO HI HA 'PLA B' A ERC





El que ha deixat clar és que l'opció de tirar endavant la investidura amb l'abstenció dels 13 diputats d'ERC és l'única possible per impedir anar a unes terceres eleccions, de manera que el Govern central no té un pla b si aquesta negociació fracassa, ha sostingut.





"Estem desitjant obrir una nova etapa en què, com va dir el Rei en el seu discurs de la nit de Nadal, consolidem el diàleg, la voluntat d'entesa i d'integrar les nostres diferències com els nostres principals valors, valors que asseguren la convivència dins la diversitat territorial i la pluralitat ideològica del nostre país", un Govern que en temps de fragmentació ha de respectar les legítimes diferències "en el marc de l'Estat social i democràtic de dret", ha indicat.