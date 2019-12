Casado anuncia que el PP recorrerà al Constitucional la congelació de les pensions

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat aquest diumenge que la seva formació recorrerà davant del Tribunal Constitucional la "congelació" de les pensions.





"Els pensionistes no poden ser ostatges de les negociacions amb independentistes", ha criticat el líder popular en una publicació al seu compte de Twitter.





En aquest sentit, ha afegit que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha congelat les pensions "com en 2010 i les van trencar el 1996". "No permetrem que tornin a fer-ho", ha sentenciat.





Així mateix, el PP ha assegurat en el seu compte oficial de Twitter que Pedro Sánchez "utilitza als pensionistes com a xantatge per aconseguir la investidura". "No contents amb congelar les pensions el 2011, el PSOE torna a fer-ho el 2020", ha lamentat la formació.





Per la seva banda, el Govern ha insistit aquest dissabte que "no renuncia en absolut" a pujar les pensions, però considera "raonable" posposar l'aplicació de l'increment del 0,9% amb efectes retroactius de l'1 de gener fins que l'Executiu es trobi en ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa.





"Estant en funcions i davant la previsible formació d'un nou Govern, és raonable posposar l'aplicació d'aquesta mesura fins que el Govern es trobi en ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa", ha explicat l'executiu aquest dissabte.





El Govern ha remarcat que la revalorització de pensions és una "prioritat" i una qüestió de "màxima rellevància" per als pensionistes, com a dret reconegut a l'article 50 de la Constitució.