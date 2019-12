45 violacions greus al dia contra menors en l'última dècada

La dècada que ara acaba ha estat "mortífera" per a les nenes i nens que viuen en diverses zones de conflicte arreu del món, informa UNICEF, que revela que des de 2010 s'han registrat més de 170.000 violacions greus contra menors d'edat.





En ple compte enrere per a finals de 2019, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) adverteix que els nens segueixen pagant un "preu mortal" a mesura que avancen els conflictes armats arreu del món i que l'any que està a punt d'acabar conclou una "dècada mortal" que ha estat testimoni d"'una mitjana de 45 violacions greus contra els nens per dia".





Segons les dades d'UNICEF, els atacs contra els nens i nenes han augmentat gairebé tres vegades des de 2010.





L'organisme de les Nacions Unides identifica sis situacions específiques com violacions greus: l'assassinat i la mutilació de nens; el reclutament i la utilització de nens per part de forces i grups armats; la violència sexual contra els nens; els atacs a escoles o hospitals; el segrest de nens; i la denegació de l'accés humanitari als nens.





"Els atacs als nens continuen sense parar"





L'organització subratlla que des de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant (el 1989), no hi ha hagut tants països en conflicte, amb dotzenes de violents focus de tensió armats que maten, mutilen i obliguen els nens i nenes a abandonar les seves llars.





"A tot el món, els conflictes duren més temps, causen més vessament de sang i es cobren més vides de nens i nenes", diu la directora executiva d'UNICEF, Henrietta forri.





"Els atacs als nens continuen sense parar, mentre les parts en conflicte desobeeixen una de les regles més bàsiques de la guerra: la protecció dels infants. Per cada acte de violència contra els nens i nenes que arriba als diaris i genera ones d'indignació, hi ha molts més que no es denuncien", subratlla.









Ja en 2018, l'UNICEF havia denunciat la fràgil situació en què vivien milions de nens afectats per conflictes arreu del món, criticant als dirigents mundials de llavors per no ser capaços de prevenir els actes de violència comesos contra aquests nens i per no exigir responsabilitats als autors d'aquestes agressions.





Més de 12.000 nens morts o mutilats en 2018





Segons UNICEF, el 2018 es van registrar més de 24.000 violacions greus contra nens i nenes, el que ja era "el doble i mig del registrat el 2010". També en 2018, les dades recollides apunten a més de 12.000 nens morts o mutilats.





"L'ús continu i generalitzat d'atacs aeris i armes explosives (com mines terrestres, morters, artefactes explosius improvisats, atacs amb míssils, armes de dispersió i artilleria) és la principal causa de les víctimes infantils en els conflictes armats", diu l'organització.





Segons UNICEF, aquest escenari no va canviar en 2019, denunciant que només durant els primers sis mesos de l'any es van denunciar més de 10.000 violacions contra nens i nena s. L'agència de l'ONU admet, però, que les xifres reals han de ser "probablement molt més altes".





Des de Síria fins al Iemen, passant també per l'Iraq, Afganistan, Burkina Faso o l'est d'Ucraïna, UNICEF informa de diverses situacions que durant els 12 mesos de 2019 van afectar violentament als nens i nenes i que van fer que les víctimes fossin de les més joves.





"En un sol cap de setmana d'agost, 44 civils van morir a causa d'atacs aeris al nord-oest de Síria, entre ells 16 nens i 12 dones", destaca l'organisme de l'ONU, que afegeix que a principis de desembre "cinc nens van morir quan homes armats han obert foc dins d'un lloc de culte a Burkina Faso".





Davant d'aquest escenari, l'agència de l'ONU demana a totes les faccions implicades en els conflictes que "compleixin amb les seves obligacions en virtut del dret internacional" i "posin fi immediatament a les violacions contra els nens i als atacs a les infraestructures civils, incloent-hi escoles, hospitals o infraestructures d'aigua".





"UNICEF demana també als Estats amb influència sobre les parts en conflicte que utilitzin aquesta influència per protegir els nens", conclou l'organització internacional.





Creat el 1946, UNICEF està present en 190 països i territoris, proporcionant serveis de salut, nutrició, educació i protecció als nens i nenes més vulnerables sobre el terreny.





La Convenció sobre els Drets de l'Infant va ser aprovada el 1989 i es va convertir en la primera convenció internacional vinculant que va consagrar els drets humans de tots els nens i nenes.





Especifica que tots els nens i nenes, en qualsevol part de món, tenen dret a sobreviure, desenvolupar-se i ser protegits de totes les formes de violència.