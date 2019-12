ERC deixa en mans del Consell Nacional la decisió sobre la investidura de Sánchez

ERC ha decidit deixar la decisió sobre la investidura de el socialista Pedro Sánchez en mans de al Consell Nacional, que està convocat per al dijous 2 de gener a les 17 hores.













Així ho ha anunciat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, després de la reunió de l'Executiva del partit, la mateixa tarda en què PSOE i Unides Podem han escenificat l'acord de Govern per a la propera legislatura.





Vilalta ha destacat que ERC dóna per acabada la primera fase de negociació amb el PSOE i que ara és el màxim òrgan del partit qui decidirà.





Ha assegurat que ERC ha fet el que va prometre en campanya i en el programa electoral, que és intentar obtenir el màxim de suport per obligar el Govern espanyol a seure en una taula de negociació per resoldre el conflicte polític català.





En roda de premsa després de la reunió de l'Executiva de el partit, ha assegurat que han acordat amb els socialistes establir una taula de negociació entre Generalitat i Govern per buscar una solució al conflicte català: "No és una taula d'ERC, és la taula de el Govern de Catalunya, la taula de país on es puguin dur tots els grans consensos de país".





Vilalta ha defensat que després d'aquest acord ha arribat el moment que la militància d'ERC "validi o no aquest acord", i ha rebutjat valorar si és possible la investidura de Sánchez abans del dia de Reis perquè la convocatòria de ple de Congrés no depèn dels republicans.





"Fins avui hem d'aconseguir el reconeixement d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat", ha afegit.





Els republicans es mostren "escèptics" davant les possibilitats que pugui oferir per als seus objectius un Govern socialista, però consideren que és també "una oportunitat per a l'independentisme".





Finalment, el Consell Nacional, en el qual participen entre 270 i 280 militants, decidirà si ERC s'ha de replantejar el seu 'no' a la investidura per abstenir-se, la qual cosa permetria que Pedro Sánchez sigui investit president.