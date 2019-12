L'expresident de Nissan, Carlos Ghosn, es fuga al Líban per escapar de la justícia

L'expresident de Nissan Carlos Ghosn ha fugit del Japó, on s'investiga la seva presumpta implicació en delictes de corrupció, i ha arribat al Líban, tal com ell mateix ha confirmat, en un comunicat en el qual diu que se sent víctima d'una "persecució política" i denuncia el "arreglat" sistema judicial nipó.





Aquesta fugida és l'últim gir d'un cas que va començar el 19 de novembre de 2018 amb l'arrest de Ghosn a l'aeroport de Tòquio. Les autoritats japoneses l'acusen de quatre càrrecs, entre ells l'ocultació de fons i l'enriquiment il·lícit a través de pagaments a intermediaris d'Orient Pròxim.









L'antic responsable de l'empresa automobilística, que sempre ha negat qualsevol delicte, estava en llibertat condicional a l'espera de judici, però ha decidit esquivar qualsevol procés amb un viatge al Líban, un dels tres països dels quals té nacionalitat --juntament a França i Brasil--.





"Ara estic al Líban i ja no seré ostatge del manegat sistema judicial japonès, en què hi ha presumpció de culpabilitat, la discriminació és palpable i es neguen els drets humans bàsics", ha explicat Ghosn, de 65 anys, en el comunicat al que confirma el seu trasllat.





"No he escapat de la justícia", ha matisat. "He escapat de la injustícia i de la persecució política. Ara per fi puc comunicar-me lliurement amb els mitjans, cosa que confio poder fer a partir de la setmana que ve", ha afegit l'exdirectiu de Nissan.





El seu advocat, Junichiro Hironaka, ha aclarit davant els periodistes que té en el seu poder els tres passaports de Ghosn, tal com es va establir en el plec de condicions per a la concessió de la llibertat condicional --també es fixa una fiança de 9 milions de dòlars--. Hironaka s'ha desmarcat d'una fugida que considera "inexcusable" per part del seu client.





Fonts de seguretat libaneses citades per la cadena de televisió japonesa NHK han assegurat que una persona que s'assemblava a Ghosn va arribar a l'aeroport de Beirut a bord d'un avió privat i amb una altra identitat. Les autoritats d'immigració del Japó no tenen constància en els seus registres de la sortida de Ghosn amb el seu nom.





Una portaveu de l'Ambaixada libanesa a Tòquio ha assegurat que la seva oficina "no va rebre cap informació" prèvia al viatge, que també ha agafat per sorpresa a França. La secretària d'Estat d'Economia gala, Agnès Pannier-Runacher, ha assegurat a France Inter que estan "molt sorpresos" per la notícia, de la qual es van assabentar a través dels mitjans.