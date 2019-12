OMS alerta que hi ha un "greu dèficit" de personal d'infermeria i obstetrícia

El personal d'infermeria i d'obstetrícia és "absolutament necessari" per a la prestació de serveis de salut a les mares i els nens, però, "hi ha un greu dèficit" d'aquests professionals en el sector sanitari, ha alertat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), qui per cridar l'atenció sobre aquesta situació ha proclamat el 2020 com l'any internacional d'aquests treballadors.





Segons l'organització internacional, per aconseguir la cobertura sanitària universal per a 2030, el món necessita que el personal d'infermeria i d'obstetrícia augmenti en 9 milions. No obstant això, representa prop de la meitat del total global de treballadors sanitaris, i en moltes ocasions solen ser el primer, i, fins i tot, l'únic lloc d'atenció disponible en les seves comunitats.









El personal d'infermeria i d'obstetrícia, que "està conformat per persones que consagren les seves vides a tenir cura de les mares i els nens, administrar vacunes que salven vides, proporcionar consells de salut, tenir cura de la gent gran i, en general, satisfer les necessitats sanitàries essencials del dia a dia".





A més, assenyalen, l'any que justament es produeix el bicentenari del naixement de Florence Nightingale, la fundadora de la infermeria moderna. Nightingale va ser una infermera i escriptora de Regne Unit que va establir les bases per a professionalitzar l'ocupació a l'establir en 1860 una escola d'infermeria a l'hospital Saint Thomas de Londres, el primer col·legi laic de l'món dedicat a aquesta especialitat.





Les activitats de l'any seran liderats per l'OMS i els seus socis, entre els quals figuren la Confederació Internacional de Llevadores, el Consell Internacional d'Infermeres, la campanya Nursing Now i el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA).





La campanya, que s'estendrà tot l'any, també posarà en relleu les difícils condicions que solen enfrontar aquests treballadors i promoure l'augment de les inversions en aquest personal.





Abans de proclamat l'any, existien ja jornades internacionals per conscienciar la població sobre l'important paper del personal d'infermeria i d'obstetrícia. El Dia Internacional de les Infermeres i els Infermers se celebra cada 8 de maig, mentre que el Dia Internacional de la Partera té lloc el 5 de maig.